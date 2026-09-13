ГАИ усилила надзор за пассажирскими перевозками в маршрутках и такси в Минске 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска усилила надзор за пассажирскими перевозками, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Рейды предусмотрены специальным профилактическим мероприятием. "В зоне повышенного внимания инспекторов - маршрутные транспортные средства и такси. В ходе рейдов внимание сотрудников уделено правилам перевозки пассажиров, техническому состоянию транспорта, а также физическому состоянию водителей", - пояснили в УГАИ.



В столичной Госавтоинспекция напомнили: за безопасность пассажирских перевозок персональную ответственность несет не только водитель, но и юридическое лицо, выпустившее транспортное средство и водителя на линию.-0-