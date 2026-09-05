ГАИ усилила контроль за безопасностью на дорогах

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные Госавтоинспекция уделяет максимум внимания предупреждению ДТП с тяжкими последствиями. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.



По всей стране наряды ДПС контролируют дороги республиканского и местного значения для пресечения грубых нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами, велосипедистами и пользователями средств персональной мобильности, особенно в вечернее и ночное время.



Экипажи спецподразделения ДПС "Стрела" направлены в Брестскую область для оказания помощи территориальным подразделениям. Повышенное внимание уделяется своевременному выявлению нетрезвых участников дорожного движения, отстранению от управления бесправников. На особом контроле - мотоциклисты, а также уязвимые участники дорожного движения.



Также стражи дорог обращают внимание на нестабильные погодные условия в эти выходные. "Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, отказаться от опасных маневров, не отвлекаться от управления, обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей. Пешеходам и велосипедистам следует проявлять повышенную осторожность при движении вдоль проезжей части и при ее пересечении, в темноте обозначать себя световозвращающими элементами", - подчеркнули в ГАИ.-0-