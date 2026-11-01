ГАИ рекомендует водителям подготовиться к эксплуатации машин в условиях понижения температуры





Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям заранее проверить техническое состояние своих транспортных средств, подготовив их к эксплуатации в холодный сезон.

В выходные ГАИ принимает дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Наряды спецподразделения ДПС "Стрела" находятся в Брестской области для оказания помощи коллегам в районах с наиболее напряженной обстановкой.





"У детей начинаются школьные каникулы. В этой связи водителям стоит быть вдвойне осторожными при движении, строго соблюдать правила безопасной перевозки несовершеннолетних. Родителям следует напомнить своим чадам основы поведения на дороге и контролировать, как они проводят свободное время", - отметили в МВД.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На следующей неделе ожидаются осадки в виде мокрого снега, в связи с чем самое время заняться сменой летних шин на зимние. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.