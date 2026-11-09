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ГАИ призывает усилить внимание на дорогах в связи с окончанием каникул

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
09 ноября 2026, 16:39

ГАИ призывает усилить внимание на дорогах в связи с окончанием каникул

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает усилить внимание на дорогах в связи с окончанием школьных каникул, сообщает БЕЛТА.

"В связи с завершением школьных каникул и началом новой учебной четверти на улицах и дорогах столицы значительно увеличивается количество несовершеннолетних участников дорожного движения. Основной пик активности приходится на утренние часы, а также на дневное и вечернее время, когда дети идут в школу или возвращаются из школы", - сказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

Для обеспечения безопасности учащихся Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.

Перед началом занятий сотрудники Госавтоинспекции и иных служб милиции общественной безопасности дежурят вблизи учреждений образования - для предупреждения дорожно-транспортного травматизма и оперативной профилактики нарушений ПДД. 

ГАИ напоминает водителям о необходимости проявлять повышенную внимательность при движении в жилых зонах и на дворовых территориях. Рекомендуется заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и зданиям учебных заведений, учитывая, что действия детей могут быть непредсказуемыми, а сами они могут появиться на проезжей части внезапно. 

ГАИ призывает родителей провести с детьми дополнительные беседы. Нужно повторить с ребенком маршрут дом - школа - дом, обратив его внимание на наиболее опасные участки, особенности движения во дворах и алгоритм безопасного перехода дороги. 

Важно обеспечить несовершеннолетних световозвращающими элементами на одежде и школьных рюкзаках. Это сделает их заметными для водителей в условиях недостаточной видимости и в темное время суток.-0-
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