ГАИ дала рекомендации водителям при движении в тумане

С наступлением осени и понижением температуры воздуха участились случаи образования тумана. Иногда видимость составляет 100-500 м.
ГАИ рекомендует водителям выбирать наиболее безопасную скорость, которая позволит остановиться в пределах видимости. В сильном тумане она может составлять даже 20 км/ч. Также следует увеличить дистанцию в полтора-два раза, включить ближний свет и противотуманные фары. Дальний свет в тумане использовать нельзя, так как он отражается от капель влаги в воздухе и ослепляет водителя. Кроме того, нельзя совершать резкие торможения, перестроения и обгоны, нужно повысить бдительность при проезде переходов и перекрестков. Важно убрать все отвлекающие факторы: громкую музыку, гаджеты, при необходимости лучше приоткрыть окно, чтобы слышать другие автомобили.
"Если туман слишком густой и продолжать движение невозможно - включите аварийную световую сигнализацию, плавно замедлитесь и на минимальной скорости покиньте проезжую часть. Будьте предсказуемы: используйте световые и при необходимости звуковые сигналы при любых маневрах", - ответили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители вас видят и пропускают. При этом обязательно использовать световозвращающие элементы.-0-