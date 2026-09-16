ФПБ объявила конкурс для скульпторов: молодежь покажет свое видение человека труда

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодых скульпторов, дизайнеров и художников приглашают принять участие в республиканском профсоюзном конкурсе, посвященном человеку труда. Прием заявок стартовал 15 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).



К участию приглашаются члены отраслевых профсоюзов - учащиеся и студенты учреждений высшего и среднего специального образования. Организаторы рассчитывают объединить молодых людей, которые интересуются искусством, архитектурой, дизайном и историей профессий, и предоставить им возможность через творчество рассказать о значении труда в жизни общества.



Как отметили в ФПБ, центральной темой творческого состязания станет образ человека труда. Участники смогут представить собственное видение представителей различных профессий, создать символы труда или аллегорические образы, отражающие созидательную деятельность и ее значение для общества. На конкурс принимаются эскизы малых архитектурных форм, выполненные в пластилине, глине, гипсе или дереве. Высота конкурсной работы не должна превышать 50 см. "Конкурс станет площадкой для творческого общения молодых людей из разных уголков страны и позволит открыть новые имена среди начинающих скульпторов, дизайнеров и художников. А его победители получат шанс в ближайшем будущем увидеть свои эскизы воплощенными в реальности", - рассказали в пресс-службе ФПБ.



Участие в конкурсе может стать возможностью для студентов, молодых специалистов и представителей творческой молодежи заявить о себе. "Творческая работа молодых авторов сможет стать частью общественного пространства и напоминать о значимости труда и людях, которые своим ежедневным трудом развивают Беларусь", - отметили в ФПБ.



Творческое состязание пройдет в два этапа. Первый - региональный. Заявки участников областные и Минское городское объединения профсоюзов будут принимать до 1 ноября. Второй, республиканский, этап пройдет с 29 декабря 2026 года по 26 февраля 2027 года. Именно на нем определят победителей конкурса. Оценивать работы будет жюри, в состав которого войдут представители ФПБ и приглашенные эксперты в области дизайна, архитектуры и творчества. Победители получат дипломы, ценные подарки и денежные сертификаты. Подробные условия участия в конкурсе опубликованы на официальном сайте ФПБ.-0-