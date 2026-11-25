Фонд также реализует знаковый проект "Культурная столица Содружества". За годы его существования такой статус получали 22 города. В 2027 году эстафету Культурной столицы СНГ примет белорусский город Молодечно.-0-

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торжества, посвященные 20-летию создания Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств - участников СНГ, состоялись 25 ноября в Москве в Доме Пашкова, передает корреспондент БЕЛТА.От Беларуси участников юбилейного мероприятия приветствовал член Совета Республики, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе. "Как Брестская крепость стала символом многонационального подвига, так и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничеств стал символом межчеловеческого общения. И пролитая в годы Великой Отечественной войны кровь наших предков обязывает нас сохранять добрые отношения между нашими странами", - сказал Александр Коркотадзе.Генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Екатерина Дулова в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметила, что МФГС объединяет пространство Содружества. "Причем объединяет в прямом смысле, потому что нет ничего более крепкого, прочного, чем связи и контакты в области культурно-гуманитарных отношений - они очень убедительны по результату. Практически вот эти 20 лет я видела, как формировался фонд, как складывались его проекты и целый ряд интереснейших инициатив, которые, может быть, даже не смогло бы осуществить отдельно взятое государство. То есть тематически это было настолько широко и разнообразно", - сказала она.Екатерина Дулова напомнила, что Большой театр Беларуси неоднократно становился площадкой для проведения совместных с МФГС крупных проектов. Один из них - форум молодых оперных певцов стран СНГ, который впервые был организован в 2012 году. "События грандиознее по замыслу с точки зрения общения молодежи не придумаешь. Это были совместные постановки - прошло 6 спектаклей с участием более чем 25 иностранных исполнителей. Но главное - это общение, это понимание, как развивается культура каждого из нас. И что еще немаловажно, сегодня я уже вижу, как та молодежь, которая была на нашем оперном форуме, заняла очень серьезные творческие позиции в своих странах", - констатировала генеральный директор.Екатерина Дулова также высказала мнение, что МФГС необходимо уже выйти за рамки СНГ, расширить деятельность на все евразийское пространство. Эту же идею поддержал один из основателей Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества народный артист СССР и Азербайджана Полад Бюльбюль оглы. "Возможно, пора расширить рамки культурного сотрудничества, не ограничиваться рамками СНГ, приглашать другие страны, которые могут заинтересоваться вот таким именно гуманитарным сотрудничеством, сделать формат "МФГС плюс", - сказал он журналистам.Соглашение о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ подписали в 2006 году девять стран: Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Туркменистан не является учредителем фонда, но его представители регулярно участвуют в проектах и проводят на своей территории мероприятия МФГС.За годы существования фонд реализовал более тысячи масштабных проектов - конференции, семинары, конкурсы, концерты, художественные, театральные, молодежные и спортивные мероприятия. В них приняли участие около 650 тыс. человек из всех стран СНГ, Грузии и стран Балтии.Фонд является организатором главного гуманитарного мероприятия года на пространстве СНГ - форумов творческой и научной интеллигенции. МФГС также является учредителем двух межгосударственных премий: "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов". Лауреатами премии "Звезды Содружества" стали 149 выдающихся ученых, деятелей искусства и образования. Молодежной премии "Содружество дебютов" удостоены 152 литератора, педагога, специалиста в области туризма, библиотечного дела и другие представители гуманитарных профессий.