Форум "Молодежь и будущее" собрал в РГЦ "Силичи" 150 участников

30 октября, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Форум "Молодежь и будущее" собрал в РГЦ "Силичи" 150 представителей молодежи из организаций Управления делами Президента со всех областей страны, передает корреспондент БЕЛТА.





Заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский отметил, что в структуре работает практически 3 тыс. молодых людей. "Традиционно мы всегда уделяем внимание не только их профессиональному развитию, их становлению как профессионалов на работе. Мы также стараемся обращать внимание на традиции. Мы очень большое внимание уделяем вопросу семьи, развитию как личности, как лидера нашей молодежи", - добавил он.





Символичным, по мнению Антона Краевского, является то, что форум начался с экскурсии по мемориальному комплексу "Хатынь" и возложению ритуальной гирлянды и цветов. "У нас на форуме предусмотрен очень плотный график мероприятий. Он рассчитан на два дня. Это не просто так. Мы хотим, чтобы молодежь всегда помнила историю Беларуси, своей родины, понимала ошибки, которые не надо совершать, что лучше жить в мире, созидать, работать и творить", - резюмировал заместитель управляющего делами Президента Беларуси.

/Будет дополнено/.-0- /Будет дополнено/.-0-





Фото Ярослава Зарецкого