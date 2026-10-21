Форум EnergyExpo 2026 переезжает на новую площадку и расширяет масштабы

Почему посещение EnergyExpo - это инвестиция в ваш бизнес?

Для специалистов, инженеров и руководителей предприятий EnergyExpo 2026 - не просто выставка, а центр притяжения всей отрасли. Вот три причины, почему стоит запланировать визит:



Прямой диалог с лидерами рынка. На одной площадке соберутся более 200 компаний. Это уникальный шанс увидеть оборудование в действии, задать вопросы разработчикам напрямую и сравнить предложения от ведущих производителей из Беларуси и зарубежья.

Актуальная повестка. В рамках форума пройдет XXX Белорусский энергетический и экологический конгресс. Это 38 мероприятий - от узкоспециализированных семинаров до дискуссионных площадок, где обсуждаются реальные кейсы и будущее ТЭК.







Нетворкинг высокого уровня. Форум традиционно объединяет представителей "Белэнерго", "Белтопгаза", нефтехимических гигантов и проектных институтов. Это идеальное место для поиска новых партнеров, поставщиков и подрядчиков.









Чтобы не потеряться в потоке информации и максимально эффективно использовать четыре дня форума, рекомендуем подготовиться заранее.







Изучите программу. На официальном сайте На официальном сайте energyexpo.by уже доступен список участников и расписание мероприятий. Выберите те конференции и круглые столы, которые наиболее актуальны для ваших задач. Зарегистрируйтесь и получите билет на выставку.

Установите мобильное приложение. Скачайте ENERGYEXPO на свой смартфон. Это ваш персональный гид по выставке: с ним проще ориентироваться среди стендов, следить за расписанием деловой программы, обмениваться контактами и назначать встречи.







В этом году организаторы подготовили масштабное обновление. Форум переехал на современную площадку - в Минский международный выставочный центр на улице Павлины Медёлки, 24. Это пространство площадью более 9 000 кв. м позволит еще масштабнее представить инновации в энергетике, нефтехимии, электротехнике и "зеленых" технологиях.Насыщенная деловая программа форума включает 40 мероприятий, среди которых конференции, семинары, конкурсы, круглые и дискуссионные столы, презентации компаний - участниц выставки. В ходе мероприятий в широком кругу экспертов будут обсуждаться современные технологические решения в области топливно-энергетического комплекса - такие, как энергетическая самостоятельность, перспективы использования электрического транспорта, использование электроэнергии для целей отопления, энергоаудит, сезонная энергоэффективность, искусственный интеллект в ТЭК, цифровые тренажеры и двойники, интеллектуальная энергетическая платформа, комплексные решения для современной системы электроснабжения, подготовка и повышение квалификации инженерных кадров, энергетическая безопасность, вопросы охраны труда, экология и многобарьерная защита, инновационные решения в области проектирования линейной арматуры, практика и преимущества применения современных решений для ЛЭП, актуальные направления развития кабельной промышленности и другие важные темы.Масштаб события впечатляет: ожидается, что около половины экспозиции займут зарубежные участники. Это отличная возможность познакомиться с международными технологическими трендами, не выезжая за пределы страны.Независимо от того, представляете вы строительную компанию, ЖКХ, промышленный холдинг или проектное бюро, вы найдете здесь решения, которые помогут оптимизировать процессы, повысить энергоэффективность и внедрить экологичные стандарты на вашем производстве.Учитывая масштаб новой площадки, закладывайте на посещение не менее одного полного дня.Юбилейный форум EnergyExpo - это отличный повод выйти за рамки привычных рабочих процессов, увидеть, куда движется мировая энергетика, и найти идеи, которые станут драйвером роста для вашего бизнеса в ближайшие годы.

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