Форум "Доверим быт профессионалам" собрал в Минске около 50 специалистов сферы бытового обслуживания и ЖКХ 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 представителей сферы бытового обслуживания и отрасли жилищно-коммунального хозяйства из всех регионов Беларуси приняли участие в республиканском форуме "Доверим быт профессионалам", который прошел сегодня в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.



В мероприятии приняли участие первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская, председатель Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Юрий Дорогокупец, журналист и политический обозреватель Григорий Азаренок, директор - художественный руководитель "Национальной школы красоты" Божена Еремич.



Открывая форум, Юрий Дорогокупец отметил важность поддержки молодых работников и развития наставничества. По его словам, профсоюз уделяет внимание тому, чтобы соответствующие меры закреплялись в коллективных договорах. "Сегодня мы говорим о наставничестве, поддержке работников, тех нормах, которые существуют в коллективных договорах, об актуальных направлениях работы с молодыми людьми, их вовлечении в общественную жизнь. Мы проводим большую работу, чтобы каждая организация вносила в коллективный договор положения, которые бы мотивировали молодежь оставаться на своих рабочих местах. Материальная поддержка, обеспечение жильем, культурно-спортивная работа, возможность самореализации - это то, что для молодежи очень важно", - сказал Юрий Дорогокупец.



Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли подчеркнула, что среди основных задач сферы бытового обслуживания остаются доступность и качество услуг, повышение уровня обслуживания и доверия потребителей. "Сфера бытового обслуживания, пройдя значительный путь развития, продолжает меняться. При этом неизменным приоритетом остается обеспечение доступности и качества услуг, повышение уровня обслуживания и формирование доверия со стороны потребителей", - отметила Наталья Василевская.



Она также привела данные о кадровом потенциале отрасли. На объектах бытового обслуживания, зарегистрированных в реестре, работают 126,4 тыс. человек, в том числе 11,7 тыс. - в сельской местности. Среди направлений дальнейшего развития отрасли названы открытие новых объектов бытового обслуживания, в том числе в сельской местности, освоение востребованных населением видов услуг, модернизация и техническое переоснащение организаций, обеспечение ценовой доступности услуг, совершенствование нормативной правовой базы, восполнение трудовых ресурсов и развитие выездных форм обслуживания.



Отдельное внимание на форуме уделили подготовке кадров. Директор - художественный руководитель "Национальной школы красоты" отметила, что учреждение готовит специалистов, востребованных в сфере бытового обслуживания, в том числе парикмахеров, визажистов и стилистов. Школа связана со сферой бытового обслуживания напрямую. Здесь обучаются специалисты, которые в дальнейшем оказывают услуги населению. Поэтому подготовка квалифицированных кадров является одним из важных направлений развития отрасли.



Участники форума также обсудили вопросы наставничества, профессионального развития, привлечения и закрепления молодых специалистов, совершенствования условий труда и дальнейшего взаимодействия социальных партнеров. Организатором выступил Белорусский профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания. Форум проводится второй год подряд и стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов отрасли, обмена опытом и взаимодействия специалистов из разных регионов. Форум "Доверим быт профессионалам" продолжит работу как площадка для обсуждения актуальных вопросов сферы бытового обслуживания и обмена практическим опытом между представителями отрасли из разных регионов страны.-0-