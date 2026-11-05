Формула инвестиций: коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" с выгодой до 15%

Только до конца ноября стать собственником помещения для бизнеса в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" можно на специальных условиях:

с выгодой до 15% при условии "быстрой оплаты" в течение 14 дней,

по сниженным ценам на определенные административно-торговые помещения на вторых этажах домов в динамичных кварталах "Западная Европа" и "Тропические острова".

Кроме того, по условиям осеннего предложения покупателям доступны:

рассрочка от застройщика до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50%,

рассрочка от застройщика на срок до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%,

партнерские кредиты со ставкой от 4% в течение льготного периода.

Срок действия предложения - до 30 ноября 2026.





Это предложение для тех, кто ищет надежный способ сохранить и приумножить капитал, а также для предпринимателей, планирующих запуск бизнеса в местах с высоким трафиком. Выбирайте функциональные помещения под магазины, офисы, салоны или кафе в обжитых кварталах района.





Полный перечень доступных помещений и актуальную стоимость можно узнать по короткому номеру 7675.

Коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" преимущественно располагаются на -1, 1 и 2 этажах. Коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" преимущественно располагаются на -1, 1 и 2 этажах.





Каждое торгово-административное помещение спроектировано с учетом потребностей современного бизнеса, что значительно упрощает открытие новых торговых или сервисных точек:

высокие потолки и свободная планировка для реализации ваших дизайн-проектов,

качественная тепло- и шумоизоляция,

центральное отопление, системы пожаротушения, электричество, водопровод, канализация,

удобные подъездные пути и пандусы перед входом.

Специальные осенние условия покупки распространяются на коммерческие помещения, расположенные в жилых домах и многофункциональных зданиях комплекса "Минск-Мир".

Кварталы комплекса активно заселяются, а многие давно нашли своих жителей. Здесь открываются широкие возможности для развития и масштабирования проектов, ведь потенциальные покупатели уже живут по соседству. В "Минск-Мире" уже проживает более 50 000 человек, и эта цифра будет расти - ожидается порядка 80 000 жителей. Кварталы комплекса активно заселяются, а многие давно нашли своих жителей. Здесь открываются широкие возможности для развития и масштабирования проектов, ведь потенциальные покупатели уже живут по соседству. В "Минск-Мире" уже проживает более 50 000 человек, и эта цифра будет расти - ожидается порядка 80 000 жителей.

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ: КОММЕРЦИЯ С СОБСТВЕННЫМИ ТЕРРАСАМИ





В готовых и заселенных кварталах комплекса представлены помещения, объединяющие функциональность современного офиса и редкое превосходство - наличие собственных открытых террас.





Приватная терраса существенно расширяет сценарии использования пространства. Это готовое решение для обустройства зоны отдыха сотрудников, летнего лаунжа, клиентской террасы, уютного кофейного поинта или креативного пространства для проведения презентаций.

Инвестиционная привлекательность коммерческих помещений в "Минск-Мире" обусловлена не только внутренней развитой инфраструктурой кварталов, но и близостью к глобальным объектам комплекса. В центре возводится Международный финансовый коммерческий центр - площадка, которая свяжет деловое сообщество в Беларуси и за ее пределами. МФКЦ станет центром, объединяющим бизнес, инвестиции, технологии и новые возможности. Инвестиционная привлекательность коммерческих помещений в "Минск-Мире" обусловлена не только внутренней развитой инфраструктурой кварталов, но и близостью к глобальным объектам комплекса. В центре возводится Международный финансовый коммерческий центр - площадка, которая свяжет деловое сообщество в Беларуси и за ее пределами. МФКЦ станет центром, объединяющим бизнес, инвестиции, технологии и новые возможности.

Соседство с объектом такого масштаба повышает статус недвижимости и создает надежную основу для уверенного роста арендных ставок в ближайшей перспективе. Соседство с объектом такого масштаба повышает статус недвижимости и создает надежную основу для уверенного роста арендных ставок в ближайшей перспективе.

Одно из преимуществ многофункционального комплекса "Минск-Мир" - развитая социальная инфраструктура. Здесь запроектированы, строятся и уже возведены школы и детские сады, теннисные корты, поликлиники, медицинские центры, паркинги и наземные парковки. Для малышей созданы детские площадки с безопасным наземным покрытием. В каждом квартале есть территории воркаута и велосипедные дорожки. Работают супермаркеты, продовольственные магазины, развита коммерческая инфраструктура в стилобатах. Одно из преимуществ многофункционального комплекса "Минск-Мир" - развитая социальная инфраструктура. Здесь запроектированы, строятся и уже возведены школы и детские сады, теннисные корты, поликлиники, медицинские центры, паркинги и наземные парковки. Для малышей созданы детские площадки с безопасным наземным покрытием. В каждом квартале есть территории воркаута и велосипедные дорожки. Работают супермаркеты, продовольственные магазины, развита коммерческая инфраструктура в стилобатах.

Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро и множество маршрутов наземного транспорта. Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро и множество маршрутов наземного транспорта.

В "Минск-Мире" есть всё для комфортной жизни и бизнеса!





Сделайте первый шаг к стабильному доходу - инвестируйте в коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир".





Приобретение коммерческой недвижимости в динамично развивающемся современном районе столицы - это вложение в надежный актив, которое решает сразу две ключевые задачи:

для предпринимателей - запуск проекта в локации с населением из 50 000+ жителей;

для инвесторов - приобретение актива с высокой арендной доходностью и перспективой роста капитализации.

Специальное осеннее предложение действует до 30 ноября.





Это отличная возможность приобрести коммерческие помещения по сниженной цене и с выгодой до 15% при условии быстрой оплаты.





Удобные финансовые инструменты:

оплата собственными средствами,

с привлечением кредитов от банков-партнеров со ставкой от 4% в течение льготного периода,

рассрочка от застройщика на срок до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50%,

рассрочка от застройщика до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.

Для получения подробной информации о доступных помещениях и специальных осенних условиях обращайтесь к специалистам по телефонам 7675, +375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465. Или приходите в офис по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.









"МИНСК-МИР" - ЛОКАЦИЯ ВАШЕГО УСПЕШНОГО БИЗНЕСА!

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