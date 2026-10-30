Формируя бюджет ФСЗН, депутаты за столбцами цифр видят глаза своих избирателей - Бартош

Расходы бюджета фонда планируются в сумме 42,3 млрд рублей, что на 4,6 млрд больше ожидаемого уровня 2026 года. Более 80% запланировано направить на выплату пенсий. Это более 34 млрд рублей - на 3,8 млрд больше, чем в 2026 году.-0-





Фото Сергея Шелега

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формируя бюджет Фонда социальной защиты населения, депутаты за столбцами цифр видят глаза своих избирателей, отметила в беседе с журналистами заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Светлана Бартош, комментируя проект закона "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год", который сегодня принят депутатами в двух чтениях, передает корреспондент БЕЛТА.В осенней повестке заседаний Палаты представителей традиционно - бюджетный пакет документов. Он включает в себя три главных финансовых документа страны, одним из которых является проект закона "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год"."Человек и его приоритеты, его нужды всегда остаются в приоритете государственной социальной политики, поэтому финансирование основных направлений деятельности, жизнедеятельности человека остается в приоритете", - сказала Светлана Бартош.Депутаты, по ее словам, формируя бюджет Фонда социальной защиты населения, за столбцами цифр видят не только статистику, они видят глаза своих избирателей: многодетную маму, которая хочет обеспечить счастливое детство каждому своему ребенку, молодую семью, которая ожидает первенца и рассчитывает на поддержку со стороны государства. С пониманием относятся к тем гражданам, которые оказались в силу своих жизненных обстоятельств в непростой ситуации.Согласно законопроекту, доходы бюджета фонда в 2027 году сформированы с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития и прогнозируются на уровне 42,8 млрд рублей. Это на 3 млрд больше ожидаемого исполнения текущего года. Основным источником доходов традиционно являются обязательные страховые взносы, которые составляют порядка 93% доходной части, или 39,8 млрд рублей.