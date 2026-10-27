Формирование правовой культуры молодежи обсудили студенты ГрГУ им. Я. Купалы с зампредседателя КС 

Мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов конституционного права, роли КС в защите прав граждан, его взаимодействия с Всебелорусским народным собранием (судьи КС, являясь делегатами ВНС, активно участвуют в распространении информации о работе высшего представительного органа народовластия, его функциях и полномочиях). Также была затронута тема перехода к обществу современной цифровой культуры и обусловленной этим процессом необходимости правового регулирования с целью создания надежных механизмов обеспечения конституционных прав и свобод человека.

27 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском государственном университете им. Я. Купалы состоялась встреча с заместителем председателя Конституционного Суда Республики Беларусь Натальей Карпович. Темой диалоговой площадки стали конституционные ценности как правовой компас современного общества, передает корреспондент БЕЛТА.Особое внимание на встрече уделили вопросам формирования правовой культуры молодежи. Подобные мероприятия - часть системной работы Конституционного Суда с трудовыми коллективами и образовательными учреждениями по правовому просвещению. В частности, судьи КС разъясняют роль и место Конституции в системе права, основы конституционного строя и принципы работы государственных органов.Как отметила Наталья Карпович, Конституция в своих положениях, определяет основополагающие ценности, цели белорусского общества и государства. "Согласно Конституции, высшей ценностью и целью является человек, его права, свободы и гарантии их реализации. Поэтому в условиях вызовов цифровой эпохи, мы должны строить такое гуманистическое, высококультурное цифровое общество", - сказала спикер, добавив, что в нем необходимо общими усилиями решать несколько основных задач, исходя из конституционных положений.В первую очередь, это обеспечение в новых условиях прав и свобод граждан, защита персональных данных, первейшее право и потребность человека в обеспечении безопасности жизнедеятельности: "Новые возможности должны идти на благо всего общества, как говорит ст.51 Конституции, и человека как главной ценности в этом обществе".Второе направление - защита в этих условиях фундаментальных ценностей белорусов, которые закреплены в Конституции совместным решением всего общества, - семьи, идентичности, исторической памяти, всего того, что составляет духовную жизнь человека, которая позволяет самоидентифицироваться в современном мире."И третья необходимая составляющая - это государство, которое является для нас высокой ценностью, поскольку именно государство гарантирует всемерное обеспечение прав и свобод граждан, - сказала Наталья Карпович. - Укрепление суверенитета государства, кибербезопасности страны, защита цифрового суверенитета и наш целенаправленный достойный труд. Ведь те многообразные условия для нашего развития создаются в процессе повседневной деятельности".Важность состоявшейся встречи подчеркнул проректор по учебной работе ГрГУ им.Я.Купалы Леонтий Павлов. "Наш вуз с 2015 года реализует концепцию практикоориентированного образования, которое нацелено на активное включение в образовательный процесс ведущих специалистов в профессиональной среде. И сегодняшняя встреча стала уникальной возможностью для будущих юристов задать интересующие вопросы заместителю председателя Конституционного Суда. Это уникальная школа профессионального мастерства, которую не заменит ни один учебник", - сказал он.-0-