Формирование правовой культуры молодежи обсудили студенты ГрГУ им. Я. Купалы с зампредседателя КС 

Как отметила Наталья Карпович, Конституция в своих положениях, определяет основополагающие ценности, цели белорусского общества и государства. "Согласно Конституции, высшей ценностью и целью является человек, его права, свободы и гарантии их реализации. Поэтому в условиях вызовов цифровой эпохи, мы должны строить такое гуманистическое, высококультурное цифровое общество", - сказала спикер, добавив, что в нем необходимо общими усилиями решать несколько основных задач, исходя из конституционных положений.
В первую очередь, это обеспечение в новых условиях прав и свобод граждан, защита персональных данных, первейшее право и потребность человека в обеспечении безопасности жизнедеятельности: "Новые возможности должны идти на благо всего общества, как говорит ст.51 Конституции, и человека как главной ценности в этом обществе".
Второе направление - защита в этих условиях фундаментальных ценностей белорусов, которые закреплены в Конституции совместным решением всего общества, - семьи, идентичности, исторической памяти, всего того, что составляет духовную жизнь человека, которая позволяет самоидентифицироваться в современном мире.
"И третья необходимая составляющая - это государство, которое является для нас высокой ценностью, поскольку именно государство гарантирует всемерное обеспечение прав и свобод граждан, - сказала Наталья Карпович. - Укрепление суверенитета государства, кибербезопасности страны, защита цифрового суверенитета и наш целенаправленный достойный труд. Ведь те многообразные условия для нашего развития создаются в процессе повседневной деятельности".
Важность состоявшейся встречи подчеркнул проректор по учебной работе ГрГУ им.Я.Купалы Леонтий Павлов. "Наш вуз с 2015 года реализует концепцию практикоориентированного образования, которое нацелено на активное включение в образовательный процесс ведущих специалистов в профессиональной среде. И сегодняшняя встреча стала уникальной возможностью для будущих юристов задать интересующие вопросы заместителю председателя Конституционного Суда. Это уникальная школа профессионального мастерства, которую не заменит ни один учебник", - сказал он.-0-