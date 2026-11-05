Фон дер Ляйен отказалась от участия в пресс-конференции с Навроцким - Bloomberg

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от участия в пресс-конференции в Тренчине, в которой будет участвовать президент Польши Кароль Навроцкий, из-за ситуации вокруг польского Конституционного трибунала, сообщает агентство Bloomberg.



По данным источников агентства, фон дер Лейен пропустит пресс-конференцию, чтобы избежать поддержки позиции Навроцкого в его противостоянии с премьер-министром Польши Дональдом Туском в условиях конституционного кризиса в стране.



Глава Еврокомиссии должна была выступить на пресс-конференции после встречи президентов Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в Тренчине, на западе Словакии. Источники утверждают, что она изначально планировала полностью отменить свое участие во встрече, но передумала из-за опасений, что это решение может привлечь негативное внимание.



Политический кризис в Польше возник после решения Дональда Туска назначить судьей Конституционного трибунала бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания трибунала и пытались прорваться через ограждение, полиция задержала троих человек. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.-0-