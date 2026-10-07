Финалисты конкурса "Семья года" почтили память героев Великой Отечественной войны в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь многодетных семей со всей Беларуси собрались в Минске для участия в финале конкурса "Семья года". Значимым событием первого дня стало возложение цветов к стеле "Минск - город-герой", передает корреспондент БЕЛТА.





Министр труда и социальной защиты Андрей Лобович отметил: "Мы возложили цветы к стеле "Минск - город-герой", понимая важность связи младшего и старшего поколений и чтя ту память о героическом подвиге советского народа, благодаря которому сегодня мы живем под мирным небом. Это важная составляющая воспитания нашего младшего поколения".

Семья Лях приехала в столицу из Дятловского района Гродненской области. Супруги Андрей и Ольга воспитывают четверых детей: трех дочерей и сына. "Для нас участие в возложении знаково, потому что память о событиях Великой Отечественной войны, о наших родных и близких, которые уже ушли, - это и есть передача семейных традиций, - рассказал глава семьи Андрей Лях. - Рассказывая нашим детям о том, какими выдающимися людьми были их бабушки и дедушки, мы закладываем семейные ценности, гордость за свою семь и страну". Комментируя цель участия в конкурсе, Андрей Лях отметил: "Мы хотим показать, что большая семья - это здорово, потому что она наполнена теплом и любовью". Семья Лях приехала в столицу из Дятловского района Гродненской области. Супруги Андрей и Ольга воспитывают четверых детей: трех дочерей и сына. "Для нас участие в возложении знаково, потому что память о событиях Великой Отечественной войны, о наших родных и близких, которые уже ушли, - это и есть передача семейных традиций, - рассказал глава семьи Андрей Лях. - Рассказывая нашим детям о том, какими выдающимися людьми были их бабушки и дедушки, мы закладываем семейные ценности, гордость за свою семь и страну". Комментируя цель участия в конкурсе, Андрей Лях отметил: "Мы хотим показать, что большая семья - это здорово, потому что она наполнена теплом и любовью".

По словам министра труда и социальной защиты, четыре дня финалисты конкурса проведут в Минске. Сегодня для семей подготовили насыщенную культурную программу - посещение дельфинария и зоопарка, а в следующие два дня семьи окунутся в подготовку к финалу шоу-конкурса, который пройдет уже в эту субботу, 10 октября. "В этом году финал пройдет в абсолютно новом формате телевизионного шоу, во время которого семьи должны будут показать себя в различных испытаниях, рассказать о тех социальных проектах, которыми они занимаются у себя в регионе", - рассказал Андрей Лобович. По словам министра труда и социальной защиты, четыре дня финалисты конкурса проведут в Минске. Сегодня для семей подготовили насыщенную культурную программу - посещение дельфинария и зоопарка, а в следующие два дня семьи окунутся в подготовку к финалу шоу-конкурса, который пройдет уже в эту субботу, 10 октября. "В этом году финал пройдет в абсолютно новом формате телевизионного шоу, во время которого семьи должны будут показать себя в различных испытаниях, рассказать о тех социальных проектах, которыми они занимаются у себя в регионе", - рассказал Андрей Лобович.





Также он подчеркнул, что семейная политика всегда стояла во главе угла социальной политики Беларуси. "Семья - это основа государства. А многодетная семья - приоритет нашей социальной политики в стране. И этим конкурсом мы хотели подчеркнуть то внимание, которое уделяет глава государства поддержке многодетных семей", - отметил министр труда и социальной защиты.-0-





Фото Татьяны Матусевич