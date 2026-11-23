23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского правового турнира "Сила Закона" состоится 3 декабря на юридическом факультете Белорусского государственного университета. Об этом сообщили БЕЛТА в оргкомитете конкурса.



В республиканском финале выступит 21 победитель второго тура - по одному участнику от каждой категории из областей и Минска. Имена лучших знатоков права объявят 3 декабря. Торжественная церемония награждения пройдет в ходе мероприятий Белорусского юридического форума "Право в современном мире" в столице.



В областном (Минском городском) этапе турнира приняли участие более 400 школьников 9-11-х классов со всех уголков Беларуси. "В итоге география финалистов включает не только столицу и областные центры. Свои знания продемонстрируют представители Барановичей, Светлогорска, Новогрудка, Ошмян, Березино, Мяделя, Осиповичей, Краснополья, а также ребята из деревень и агрогородков", - рассказали организаторы.



Турнир направлен на правовое просвещение учащихся, повышение их интереса к законодательству и формирование правовой культуры, практического опыта реализации своих прав и обязанностей. Организаторами проекта являются Министерство образования, Национальный центр законодательства и правовой информации и БРСМ. Среди соорганизаторов - БГУ, Белорусский республиканский союз юристов, Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета и Белорусская республиканская коллегия адвокатов.-0-