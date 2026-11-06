Финал республиканского конкурса "SuperПРОФИ-2026" пройдет в Минске 11-13 ноября

В этом году конкурс проходит в четыре этапа: локальный, районный, областной и республиканский финал. Для участия в 18 номинациях было подано 987 заявок. Среди номинаций - "SuperПРОФИ в сфере промышленности", "SuperПРОФИ в сфере строительства", "SuperПРОФИ в сфере здравоохранения", "SuperПРОФИ в сфере образования и науки", "SuperПРОФИ в сфере права и международных отношений", "SuperПРОФИ в финансовой сфере" и другие.





Финалистов 11 ноября ждут два конкурсных испытания: "Визитная карточка" на тему "Почему моя профессия лучшая" и творческий номер, раскрывающие их таланты. На следующий день они посетят знаковые места и партнеров мероприятия, состоится также встреча с министром образования. Торжественное награждение лучших пройдет 13 ноября в Минском городском дворце культуры. Победителям в каждой из 18 номинаций будет присвоено почетное звание "SuperПРОФИ (лучший молодой работник) Беларуси". Они будут награждены дипломами и специальными призами.





Организаторами выступают Министерство образования, Республиканский молодежный центр, Федерация профсоюзов Беларуси и Республиканский совет работающей молодежи.





Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших молодых работников, добившихся значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный этап республиканского конкурса молодых работников предприятий, организаций и учреждений "SuperПРОФИ-2026" состоится в Минске с 11 по 13 ноября. За почетное звание лучшего в своей профессии будут бороться 95 финалистов из всех регионов Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском молодежном центре.