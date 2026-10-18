18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеверсию финального этапа VII республиканского конкурса "Семья года", проходившего во Дворце спорта в Минске 10 октября, покажут сегодня в эфире телеканала ОНТ, сообщило БЕЛТА руководство телеканала.
В конкурсе участвовали семь семей из всех областей республики и Минска. Мамы, папы и их детишки представляли творческие визитки, рассказывали о семейных традициях, увлечениях, а также представляли социальные проекты, посвященные Году белорусской женщины.
Зрители смогут увидеть, насколько насыщенным был конкурс и как проявила себя каждая семья. Жители разных регионов познакомятся с активными семьями и почерпнут для себя немало интересного.
Также финал конкурса можно посмотреть на мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.-0-
Общество
18 октября 2026, 09:15
Финал конкурса "Семья года" покажут сегодня в телеэфире
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