Фестиваль "Белая Вежа" стал самым значимым театральным событием в Беларуси - Марков

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Международный театральный фестиваль "Белая Вежа"
стал самым значимым театральным событием в Беларуси. Об этом заявил министр культуры Марат Марков во время торжественной церемонии открытия форума, передает корреспондент БЕЛТА.
"Весьма волнительно сегодня быть на этой сцене. Во-первых, потому что я впервые на фестивале, несмотря на его значительный возраст, и в качестве министра, и просто зрителя, - сказал Марат Марков. - Очень рад отпраздновать вместе с вами 30-летие фестиваля. Он не просто состоялся, а действительно стал самым значимым театральным событием в нашей стране. Нынешний фестиваль - в определенной степени символичен. Зрители увидят 30 коллективов, 30 театральных постановок. Будут выступать коллективы из 10 стран, постановки прозвучат на девяти языках. Такого еще не было ни в масштабах этого фестиваля, ни в масштабах страны".
Министр культуры выразил уверенность, что традиция "Белой Вежи" будет продолжаться из года в год.
По словам заместителя председателя Брестского облисполкома Виктора Рафаловича, 30-летие фестиваля - значительная веха в истории культуры Беларуси и Брестской области. "За эти 30 лет на подмостках выступили театры из более чем 60 стран. Мы увидели много замечательных талантливых актеров, оригинальных творческих решений режиссеров. Самое главное - получили огромное количество положительных эмоций", - сказал он.
На протяжении десяти дней зрителям покажут разножанровые постановки. Церемония закрытия "Белой Вежи" состоится 19 сентября.-0-