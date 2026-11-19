19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые работают над рядом новых информационных технологий для медицины. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Дмитрий Сахарук во время XXV Международной научно-технической конференции "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации" (РИНТИ-2026), передает корреспондент БЕЛТА.В числе востребованных направлений работы института он назвал биомедицину, автоматизированный анализ снимков КТ, МРТ с помощью технологий искусственного интеллекта. "Все это в опытно-промышленной эксплуатации, и наши врачи уже могут попробовать это применять. Система поддержки принятия решений уже в практике. Отдельные разработки связаны с синтезом новых лекарств. Мы разрабатываем технологию, которая сократит сроки создания новых лекарств. Фактически перейдем к персонализированной медицине. Надеемся, что уже в следующем году мы приступим к испытаниям подобных лекарственных форм", - сказал Дмитрий Сахарук.Также перспективным направлением является робототехника. Ученые работают над цифровыми двойниками, способами обучения роботов новым функциям.Юбилейная конференция РИНТИ, отмечающая четверть века со дня основания, стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития информационной инфраструктуры науки, совершенствования государственной системы научно-технической информации, внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в научную, образовательную и производственную деятельность. В этом году к участию в конференции заявились представители шести стран: Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Китая.-0-