11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в стране более 100 тыс. граждан обеспечиваются средствами реабилитации организациями социальной защиты и здравоохранения - белорусский опыт социальной реабилитации инвалидов представили на конференции в Ташкенте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты.



Начальник управления социальной интеграции инвалидов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Елена Зеленко выступила с докладом "Развитие системы социальной реабилитации инвалидов в учреждениях социального обслуживания Республики Беларусь".



В частности, было отмечено, что в Беларуси проживает более 550 тыс. инвалидов (6% населения). Ежегодно более 100 тыс. граждан обеспечиваются средствами реабилитации организациями социальной защиты и здравоохранения из госбюджета на сумму порядка 70 млн рублей.



В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов ежегодно проходят комплексную реабилитацию около 1,3 тыс. детей (улучшение здоровья фиксируется у 98% пациентов).



Реабилитацию обеспечивают 146 территориальных центров (ТЦСОН) с более 180 отделениями социальной реабилитации, абилитации с дневным пребыванием и 90 социальных пансионатов.



В развитии социальной реабилитации инвалидов акцент будет сделан на систему поддержки и ухода (увеличение охвата нуждающихся инвалидов услугами ухода, реабилитации, абилитации, обеспечение доступности окружающей среды), цифровизацию государственной поддержки, обобщение и применение существующих практик социальной реабилитации, разработку специализированных методик по социальной реабилитации инвалидов с расстройством аутистического спектра, после инсультов и травм; расширение участия лиц с инвалидностью в общественной жизни.-0-