28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа не располагает не только экономической, но и военной мощью, а руководители крупнейших европейских государств не представляют интересы своих граждан. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил независимый военный аналитик Александр Алесин."Главы ведущих европейских государств не представляют национальные интересы своих стран. Если мы возьмем рейтинги их популярности, то увидим, что они опустились ниже плинтуса. О том, что они не выражают интересы своих народов, говорит и волна беспорядков в крупнейших европейских странах. Это говорит о том, что цели руководящих органов этих стран и цели народа глобально расходятся", - сказал Александр Алесин.По мнению эксперта, руководители крупнейших стран Европы на самом деле представляют не интересы своих граждан, а интересы мирового финансового капитала: "Ими управляет финансовая верхушка, которая находится в Соединенных Штатах и Великобритании. Сейчас Европа просто выполняет заказ мирового финансового капитала"."Кроме того, сама Европа не располагает не только реальной экономической, но и военной мощью", - убежден Александр Алесин. Он привел в пример Германию, отметив, что за те годы, пока Урсула фон дер Ляйен руководила Министерством обороны этой страны, мощь Бундесвера значительно сократилась. Так, в настоящее время число танков Leopard 2, которыми располагает немецкая армия, немногим превышает три сотни единиц.Что касается экономики Евросоюза, эксперт отметил, что после фактического отказа от российских энергоносителей европейская промышленность также столкнулась с кризисом, например машиностроительная отрасль. "Сейчас они пытаются вкладывать деньги в военную промышленность, считая, что это может стать локомотивом экономики. И настанет момент, когда эти деньги должны будут давать отдачу. Если не воевать, эти деньги потрачены зря. Поэтому ситуация в Европе затруднительная", - констатировал он.-0-* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.