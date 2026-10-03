Европейцы работать не могут, а мигранты не хотят. Ваджра о просчетах в миграционной политике Европы

Таким образом, как полагает Андрей Ваджра, руководство стран Евросоюза пытается повторить эту проверенную схему, однако сталкивается с парадоксальной ситуацией: "Они завозят людей из стран третьего мира в надежде на то, что те будут работать. Но эти люди едут в Европу не для того, чтобы работать. Они едут туда, чтобы Европа их кормила. Им долгие десятилетия показывали красивую картинку шикарной европейской жизни, и они возжелали эту жизнь. Вот так и получается: европейцы работать уже не могут, а пришлые не хотят".
Эксперт констатировал, что мигранты в странах Европы нередко просто живут на пособия и формируют собственные сообщества. В свою очередь руководство европейских стран не может решить эту проблему. Количество приезжих настолько велико, что просто выслать их из страны не получится. Андрей Ваджра не исключает, что подобный шаг может обернуться массовыми беспорядками и даже боевыми действиями. "Для европейских элит это замкнутый круг. Выселить этих людей они не могут, как и заставить их работать. А коренных европейцев остается меньше и меньше. И эта ситуация ведет к общеевропейской катастрофе", - подчеркнул он.
По его мнению, большая проблема для Европы заключается еще и в том, что руководителям европейских стран не хватает необходимых навыков и качеств для решения тех или иных сложных вопросов. "Многие этого еще не понимают, но движение Европы из года в год идет только в одном направлении", - заключил Андрей Ваджра.-0-