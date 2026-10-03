Европейцы работать не могут, а мигранты не хотят. Ваджра о просчетах в миграционной политике Европы

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне тяжелой демографической ситуации страны Европы завозят мигрантов из других регионов мира, однако немногие приезжие готовы работать, предпочитая жить на пособия. Такую точку зрения в проекте БЕЛТА "В теме" выразил главный редактор информационно-аналитического сайта "Альтернатива" Андрей Ваджра."Сейчас мы можем наблюдать умирание Европы в демографическом плане. Если посмотреть статистику, то европейское население стремительно стареет и перестает размножаться. После изобилия и благополучия Европа начала потихоньку вымирать. И европейская верхушка все это прекрасно понимает и учитывает", - сказал Андрей Ваджра.Эксперт обратил внимание на миграционную политику Евросоюза, которая, по его мнению, направлена в том числе на решение демографической проблемы. "Идея простая и традиционная для Европы: коренное население стареет, а работать кто-то должен. Поэтому туда завозят людей, которых видят чем-то средним между гастарбайтерами и рабами. Ведь европейская цивилизация построена на рабском труде. Пока коренные европейцы благоденствовали на пенсии, завезенные молодые и энергичные работали. Та же Британия строила свою экономическую систему за счет других. Аналогичные процессы происходили и в прочих странах Европы и Соединенных Штатах", - отметил он.Таким образом, как полагает Андрей Ваджра, руководство стран Евросоюза пытается повторить эту проверенную схему, однако сталкивается с парадоксальной ситуацией: "Они завозят людей из стран третьего мира в надежде на то, что те будут работать. Но эти люди едут в Европу не для того, чтобы работать. Они едут туда, чтобы Европа их кормила. Им долгие десятилетия показывали красивую картинку шикарной европейской жизни, и они возжелали эту жизнь. Вот так и получается: европейцы работать уже не могут, а пришлые не хотят".Эксперт констатировал, что мигранты в странах Европы нередко просто живут на пособия и формируют собственные сообщества. В свою очередь руководство европейских стран не может решить эту проблему. Количество приезжих настолько велико, что просто выслать их из страны не получится. Андрей Ваджра не исключает, что подобный шаг может обернуться массовыми беспорядками и даже боевыми действиями. "Для европейских элит это замкнутый круг. Выселить этих людей они не могут, как и заставить их работать. А коренных европейцев остается меньше и меньше. И эта ситуация ведет к общеевропейской катастрофе", - подчеркнул он.По его мнению, большая проблема для Европы заключается еще и в том, что руководителям европейских стран не хватает необходимых навыков и качеств для решения тех или иных сложных вопросов. "Многие этого еще не понимают, но движение Европы из года в год идет только в одном направлении", - заключил Андрей Ваджра.-0-