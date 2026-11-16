"Один из американских журналистов в своей книге обозначил роль Соединенных Штатов Америки в пестовании бандеровской идеологии начиная с 1940-х годов. После того как разбили нацистскую Германию, Бандеру и его приверженцев окружили заботой и вниманием, дали им соответствующие ресурсы, чтобы поддерживать и в конце концов довести дело до всех этих майданов, революции, свержения законной власти в Украине. И это факт", - акцентировал обозреватель.
Общество
16 ноября 2026, 09:27
"Европа еще наплачется". Для кого нацистская идеология в Украине может обернуться "головной болью"?
Фото pexels
Новости темы "Проект "В теме" "
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа еще наплачется из-за взращенных на территории Украины бандеровцев. Такое мнение выразил политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в проекте "В теме" БЕЛТА.
Владимир Корнилов обозначил значимость темы денацификации на территории Украины после установления перемирия по СВО. По его мнению, по щелчку пальцев бандеровщина и национализм не исчезнут. "Это никуда не денется. Ведь эту идеологию пестовали десятилетиями, чтобы в подходящий момент все это запустить. Сейчас многие связывают это с падением Советского Союза, но самом деле идеологи-бандеровцы кинулись в Украину, как только началась перестройка, начались какие-то послабления. Мало, кто сейчас вспомнит, что советские памятники, памятники советским воинам на западе Украины стали сносить еще до 1991 года. Улицы имен Бандеры и Шухевича появились во Львове в начале 90-х", - рассказал он.
"Один из американских журналистов в своей книге обозначил роль Соединенных Штатов Америки в пестовании бандеровской идеологии начиная с 1940-х годов. После того как разбили нацистскую Германию, Бандеру и его приверженцев окружили заботой и вниманием, дали им соответствующие ресурсы, чтобы поддерживать и в конце концов довести дело до всех этих майданов, революции, свержения законной власти в Украине. И это факт", - акцентировал обозреватель.
"Один из американских журналистов в своей книге обозначил роль Соединенных Штатов Америки в пестовании бандеровской идеологии начиная с 1940-х годов. После того как разбили нацистскую Германию, Бандеру и его приверженцев окружили заботой и вниманием, дали им соответствующие ресурсы, чтобы поддерживать и в конце концов довести дело до всех этих майданов, революции, свержения законной власти в Украине. И это факт", - акцентировал обозреватель.
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