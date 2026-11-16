"Европа еще наплачется". Для кого нацистская идеология в Украине может обернуться "головной болью"?

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа еще наплачется из-за взращенных на территории Украины бандеровцев. Такое мнение выразил политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в проекте "В теме" БЕЛТА.Владимир Корнилов обозначил значимость темы денацификации на территории Украины после установления перемирия по СВО. По его мнению, по щелчку пальцев бандеровщина и национализм не исчезнут. "Это никуда не денется. Ведь эту идеологию пестовали десятилетиями, чтобы в подходящий момент все это запустить. Сейчас многие связывают это с падением Советского Союза, но самом деле идеологи-бандеровцы кинулись в Украину, как только началась перестройка, начались какие-то послабления. Мало, кто сейчас вспомнит, что советские памятники, памятники советским воинам на западе Украины стали сносить еще до 1991 года. Улицы имен Бандеры и Шухевича появились во Львове в начале 90-х", - рассказал он."Один из американских журналистов в своей книге обозначил роль Соединенных Штатов Америки в пестовании бандеровской идеологии начиная с 1940-х годов. После того как разбили нацистскую Германию, Бандеру и его приверженцев окружили заботой и вниманием, дали им соответствующие ресурсы, чтобы поддерживать и в конце концов довести дело до всех этих майданов, революции, свержения законной власти в Украине. И это факт", - акцентировал обозреватель.Эксперт напомнил, что среди поставленных Россией задач по специальной военной операции - денацификация Украины. "Поэтому мы и обсуждаем вопросы идеологии. Когда начнется мир, будут вырисовываться его контуры, это будет головой болью и России, и Беларуси, и Польши. Ведь свидетелями этих исторических споров мы являемся до сих пор. В конечном итоге эта тема (станет головной болью. - Прим. БЕЛТА) и для самой Европы, которая еще наплачется из-за этих боевиков-бандеровцев, которые взращены на территории Украины. Не исключено, что после войны они толпами пойдут в Европу устанавливать свой порядок. Уже и сейчас происходят некоторые диверсии и теракты - в Европе безнаказанно убивают людей. Можно представить, что произойдет после того, как эта сила высвободится на фронте. Где она окажется? В Европе - само собой. Так что это будет головной болью еще на одно поколение и не только для ближайших соседей Украины", - резюмировал Владимир Корнилов.-0-