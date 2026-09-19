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"Европа "беременна" фашизмом". Историк о системном кризисе капитализма и теориях превосходства

Опубликовано:

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Общество
19 сентября 2026, 14:22

"Европа "беременна" фашизмом". Историк о системном кризисе капитализма и теориях превосходства

Евгений Спицын. Скриншот видео
Евгений Спицын. Скриншот видео
Евгений Спицын. Скриншот видео
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Для чего создавался Евросоюз? Спицын раскрыл настоящие причины
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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" историк Евгений Спицын высказался о сути фашистской идеологии и объяснил, почему фашизм всегда присущ западной цивилизации и Европе в частности.
"На мой взгляд, мы можем проводить прямые параллели между тем, что было 85 лет назад, и тем, что происходит сейчас. Не в мире, а в Европе. Объяснение этому лежит на поверхности. Дело в том, что кризис, связанный и с Первой, и со Второй мировыми войнами, и с гибелью Советского Союза напрямую связан с системным кризисом капитализма, - считает Евгений Спицын. - Надо понимать, что капитализм как общественный строй в своем развитии проходил разные этапы".

Историк в этой связи выделил несколько стадий, по которым развивался капитализм: стадия первоначального накопления капитала, стадии мануфактурного и фабричного производства, империалистическая стадия. Если говорить об империалистической стадии, она характеризуется монополизацией производства, когда на базе банковского или промышленного капитала формируется финансовый капитал, который существенно отличается от того, который существовал в период зарождения капитализма.

"Трансформация капитализма оказывала прямое воздействие на трансформацию политических режимов. Можно вспомнить знаменитое определение фашизма, которое дал Димитров еще в 1935 году на VII Конгрессе Коминтерна: фашизм - это открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Обратите внимание, не капитала вообще, а именно финансового. И Гитлер был его ярчайшим представителем и ставленником", - подчеркнул Евгений Спицын.
По его мнению, с тех пор как Адольфа Гитлера привели к власти в Германии, это определение идеологии фашизма нисколько не утратило свою суть. "Западная цивилизация, в частности Европа, всегда "беременна" фашизмом. Ведь фашизм как идеология всегда имел прочную, как бы мы сказали, методологическую, или теоретическую базу. Фашизм рождается на определенном историческом этапе, когда появляется такое понятие, как политическая нация. Вместе с этим понятием появляется целый ряд теорий (например, евгеника), которые определяют место западной цивилизации, прежде всего европейской, в развитии всего человечества", - пояснил историк.

Евгений Спицын обратил внимание, что подобного рода теории зарождались в таких странах, как Франция и Великобритания, а не в Германии, как это принято считать. При этом такие идеи базируются на тезисе о европоцентризме. В качестве примера он привел теорию Тойнби, или так называемую цивилизационную теорию. "В основе всего этого лежит идея превосходства европейской цивилизации над всеми остальными цивилизациями, которые они называют периферийными, локальными и так далее. Такой они считают и российскую цивилизацию. Более того, у Тойнби вообще нет (отдельного. - Прим. БЕЛТА) понятия о ней. Он предлагал изучать историю России в рамках так называемой православной цивилизации. Он вообще отказывал России в некоем самостоятельном развитии или пути движения", - констатировал историк.-0-
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