Евроатлантическая модель безопасности стала тупиковой, ей на смену идет новая евразийская - политолог

Минская конференция собрала свыше 600 участников из более чем 50 стран. По мнению Виктора Ватыля, такое широкое участие и внимание к ней обусловлено во многом тем, что безопасность - самая горячая тема в мире. "Президент Беларуси Александр Лукашенко задал тон Минской международной конференции по евразийской безопасности, обозначил генеральную тему, стратегические цели и соответствующие программы их реализации," - подчеркнул Виктор Ватыль.
Эксперт подчеркнул, что слова главы государства о том, что нужно переходить к строительству новой модели безопасности, особенно актуальны. Как сказал Президент (и его слова подтверждены фактами), старая евроатлантическая модель, которая навязывалась миру в течение последних десятилетий, не просто переживает острейший кризис - она становится разрушительной, губительной.
"На европейском континенте НАТО спровоцировало конфликт в Украине, посредством которого пытается убрать с дороги Российскую Федерацию и нашу страну. Это модель тупиковая. Она становится площадкой, на которой может вспыхнуть ядерный конфликт. Чтобы не упасть в апокалиптическую пропасть, предлагается новая модель безопасности - евразийская", - выразил мнение доктор политических наук.
Виктор Ватыль напомнил, что на I Минской международной конференции по евразийской безопасности Беларусь выступила с инициативой создания Евразийской хартии многообразия и многополярности. Сейчас же в докладе Президента речь шла о строительстве этой модели евразийской безопасности, где уже присутствуют основы фундамента, строительные материалы, участники и механизмы построения, четко обозначены цели.
"Эти цели реалистичны, - убежден доктор политических наук. - В их числе неделимая и равная для всех безопасность, признание реального суверенитета и равноправие, создание равновеликих и продуктивных инструментов формирования новой модели безопасности. В этой связи глава государства говорил о возможности возвращения в орбиту созидания и безопасности ОБСЕ, необходимости реформирования ООН. Президент подчеркнул, что в этой новой модели свои значимые роли имеют все государства и, конечно, Беларусь, которая с самого начала выступает за разрешение конфликтов мирным путем. Важные аспекты - опора на эффективную экономику, подключение к процессу достижения мира государств Глобального Юга и Востока. Это то, что на языке белорусской дипломатии звучит как интеграция интеграций".
Виктор Ватыль обратил особое внимание на то, что Александр Лукашенко говорил о когнитивной безопасности, прежде всего в умах и сердцах людей. На примере ситуации в Западной Европе он показал, что у европейских элит нет четкого понимания происходящего в мире: они упорно цепляются за старые либеральные предрассудки. Как считает ученый, это становится тормозом развития, еще раз подтверждая, что и в этом аспекте евроатлантическая модель безопасности явно устарела.-0-