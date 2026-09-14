Этот праздник объединяет всех - председатель Союза поляков на Беларуси про День народного единства

- День народного единства важен для развития страны: он подчеркивает преемственность поколений - Румак
Председатель "Союза поляков на Беларуси" подчеркнул, что, несмотря на сложные межгосударственные отношения, поляки в Беларуси остаются гражданами страны. "Мы здесь родились, мы здесь живем, развиваем и поддерживаем польскую культуру. Стараемся своими действиями, своим участием в общественной жизни оправдать высокие надежды и ни в коем случае не сеять конфликты", - рассказал он.
ОО "Культурно-просветительское корейское общество "Ариранг" с 2007 года представляет корейскую традиционную культуру в Беларуси, его представители выступают в детских домах, реабилитационных центрах и приютах. Председатель общества Ри Кими Динуевна, также поздравила всех с наступающим праздником: "В эпоху такого передела мира и возникновения различных очагов войны особенно важно, что мы сплачиваемся в единении. Мы любим свою страну, свою землю. Поэтому без лишних слов трудимся на благо нашей любимой Родины".-0-
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