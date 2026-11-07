"Этот крик разрывает душу": блогер рассказала о том, как помогает пострадавшим птицам 

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Фото Виталия Пивоварчика

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, как животные и птицы могут попасть на ее ферму, где спасают животных и птиц, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" блогер Анастасия Чернявская.Блогер привела пример: одно предприятие держало страусов в Витебском районе, финансирование прекратилось, и нужно было найти, куда их отдать. "В зоопарк, допустим, не нужно такое животное. И таким образом отдают нам", - пояснила блогер.Кроме того, на ферму привозят аистов вообще со всей Беларуси. В качестве примера она привела случай с птицей из Лепеля: из-за поврежденного крыла аист не мог полноценно летать, поэтому его отлавливали сотрудники природоохраны совместно с неравнодушными жителями города. Поскольку акт изъятия животного из природы уже оформлен, птицу ожидают на постоянное место жительства. "Скорее всего, если раненый, то они очень плохо восстанавливаются. Они могут уже остаться у нас навсегда", - добавила блогер. Однако тех животных и птиц, кто имеет шансы на жизнь в дикой природе, обязательно выпускают обратно в дикую среду. По словам Анастасии Чернявской, выпускать здоровое животное - это огромное счастье и радость от видимого результата своей работы.Также блогер вспомнила прошедшую суровую зиму: очень часто находили вмерзших в лед лебедей. "И охотники, и рыбаки звонили и говорили: "Приехали на рыбалку, лебедь вмерз, но еще живой". Они вырезали этого лебедя, привозили, и мы его отогревали, до весны кормили, лечили и выпускали. И как они летят, как счастливо кричат. Этот крик разрывает душу. Радуешься за них, что дал шанс им вернуться в свою жизнь", - подытожила она.