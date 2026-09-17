Этот день соткан из тепла и братства. Молодые витебчане поделились, что для них значит 17 сентября

17 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В День народного единства в Витебске в рамках патриотического форума на площадке у Летнего амфитеатра развернулась масштабная выставка проектов общественных объединений и политических партий, приуроченная ко Дню народного единства. Молодые участники события корреспонденту БЕЛТА рассказали, почему дата 17 сентября для них имеет особое значение.Ученик 10 "В" класса гимназии №3 Витебска Георгий Голюченко сказал, что молодежи нужно сохранить народное единство. "А для этого каждому из нас необходимо быть человечным, нам всем нужно быть более взаимосвязанными, активными и, наверное, добрыми", - сказал он и добавил, что гордится тем, что является членом БРСМ. "Я - секретарь первичной организации БРСМ. Для меня эта организация - это, в первую очередь, инициативные люди, которые готовы приносить пользу государству, человеку", - добавил юноша.Педагог дополнительного образования Витебского филиала "Белорусская государственная академия связи" Ксения Сазонова рассказала, что 1 сентября в этом году вступила в ряды членов РОО "Белая Русь". "Для меня патриотизм - не просто слово, а осознанный выбор: еще в студенческие годы в ВГУ имени П.М.Машерова я посвятила этой теме свои курсовые и дипломную работу. День народного единства занимает особое место в моем сердце. Это праздник, напоминающий большое семейное застолье, когда весь город объединяется в одно целое. Это живое общение, искренность. Для меня этот день соткан из тепла, братства и единства", - сказала Ксения.-0-Фото Александра Хитрова