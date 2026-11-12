"Это живой организм". Как превратить муку и воду в кулинарный шедевр - главные секреты от директора хлебозавода

- Работа очень сложная физически. Какая бы на улице ни была погода, в цехе постоянно жарко. Стоишь возле печи, в которой температура плюс 300 градусов. Оборудование работает беспрерывно, можешь только на момент отойти водички попить, чтобы немного охладиться, - вспоминает герой нашего проекта. - Сейчас многие, наверное, не придают такого значения хлебу, как это было в военные годы, потому что он давно доступен всем. Однако тот, кто связан с пекарным делом, прекрасно знает, что это очень ценный и дорогой продукт, который спас многие жизни и добывается тяжелым трудом.
Стремление стать руководителем у Дениса Альбертовича появилось еще во время учебы в университете, где он занимался общественной работой в БРСМ, входил в студенческий совет, организовывал различные мероприятия и семинары. После получения образования прошел все ступени карьерной лестницы - от механика, начальника цеха, заместителя по производству до директора. Сегодня он возглавляет хлебозавод "Автомат" КУП "Минскхлебпром".
- Со стороны может показаться, что быть руководителем легко и работа связана только с бумагами. Это далеко не так. Ты возглавляешь большое предприятие, за твоей спиной стоят люди, и с каждым человеком нужно пообщаться, узнать о его жизни, настроить на позитивный лад. Надо организовать коллектив, чтобы он двигался и трудился на общий результат, как одна команда. Это стремление отражается как на показателях хлебозавода, так и на уровне заплат сотрудников, - утверждает Денис Турок и добавляет, что лидер просто обязан быть сильным, чтобы вести за собой коллектив.
За два года в должности директора он провел модернизацию на хлебозаводе. Было установлено регулировочное оборудование и контрольно-измерительные приборы, расстоечный шкаф, который необходим, чтобы создать климатические условия для подъема дрожжевого теста перед выпечкой. Техническое перевооружение позволило автоматизировать регулировку параметров и минимизировать влияние человеческого фактора. А еще поспособствовало удовлетворению спроса на продукцию, особенно в периоды праздников.
Директор завода уверен, что хлеб - живой организм, который может вести себя по-разному. Он чувствует рядом людей, в каком они настроении и с каким желанием занимаются своим делом. Не бывает такого, чтобы, единожды настроив оборудование, на выходе всегда получать вкусный и душистый хлеб. Каждый день специалисты регулируют дозировку ингредиентов, чтобы продукт радовал качеством. Поэтому в хлебопечении посторонних людей нет.
- За время работы в отрасли заметил, что вкус готового изделия во многом зависит от человека. При одинаковых технологических параметрах иногда в продукте может будто чего-то не хватать. Дело в том, что хлеб - не кусок металла или деталь, а живой организм, чувствующий людей, которые работают с ним. Он впитывает их энергетику и передает ее дальше. Наши покупатели всегда приобретают ту теплоту и любовь, с которой на предприятии выпекается хлеб, - утверждает Денис Турок.
Денис Турок - герой нашего проекта "Белорусы в кадре". Поговорили с ним о хлебном производстве, директорстве и модернизации, которая играет ключевую роль в развитии предприятия.
"7 дней".-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента
Фото Ярослава Зарецкого