Это возможность выносить обсуждение насущных вопросов на общенациональный уровень - делегат о ВНС

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ВНС дает возможность выносить обсуждение актуальных вопросов на общенациональный уровень, ведь решения принимаются с учетом реальной жизни человека труда. Таким мнением о национальном институте народовластия поделился с БЕЛТА председатель Объединенной профсоюзной организации предприятия "Белоруснефть", делегат ВНС Василий Руденко.



Василий Руденко обозначил реалии в некоторых зарубежных странах, где наблюдается кризис представительной демократии и все чаще говорят о дистанции между человеком и государством. По словам профсоюзного лидера предприятия, в этом плане Беларусь продолжает движение по выверенному десятилетиями пути. "Наша страна укрепила возможность широкого общественного представительства и прямого разговора с народом о стратегических направлениях развития государства. В первую очередь речь о Всебелорусском народном собрании. Кроме того, этому уникальному механизму придан конституционный статус", - подчеркнул он.



Представитель профсоюзного движения склонен рассматривать ценность ВНС через призму интересов человека труда. "Каждого из нас всегда волнуют реальные вещи: заработная плата, условия и безопасность труда, социальные гарантии, занятость, перспективы для детей и молодежи. Крайне важно, что есть возможность выносить обсуждение этих вопросов на общенациональный уровень. По моему мнению, в этом и есть смысл моста между обществом и государством. Когда гражданин осознает, что его проблемы услышаны и обратная связь существует не формально, ведь решения принимаются с учетом реальной жизни человека труда, тогда укрепляется и доверие. Именно в этом я вижу одну из главных задач ВНС на новом этапе его истории", - обозначил он.



Василий Руденко также напомнил, что перед каждым Всебелорусским народным собранием были обозначены концептуальные тезисы. Так, в 1996 году лейтмотивом первого ВНС стало название программного доклада Президента Александра Лукашенко "Только народ вправе решать свою судьбу". Посыл 2001-го - "За сильную и процветающую Беларусь!", 2006-го - "Государство для народа", 2010-го - "Наш исторический выбор - независимая, сильная и процветающая Беларусь!", 2016-го - "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!", 2021-го - "Единство. Развитие. Независимость", 2024-го - "Время выбрало нас!", 2025-го - "Время конкретных дел". "Эти мудрые посылы наглядно отражают изменения повестки ВНС: от развития страны к единству и независимости, а после приобретения конституционного статуса - к ответственности и конкретным действиям", - резюмировал он.-0-