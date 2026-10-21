"Это у нас в крови". Эксперт о неприятии белорусами и россиянами нацизма в любых его проявлениях 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неприятие нацизма в любых его проявлениях - в крови белорусов и россиян. Таким мнением поделилась руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России, руководитель отделения Научно-консультативного совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам сохранения и защиты исторической памяти Елена Малышева во время видеомоста Минск-Москва, приуроченного к 80-летию завершения Нюрнбергского процесса, передает корреспондент БЕЛТА.Елена Малышева отметила, что обращение Беларуси и России к урокам Нюрнберга сближает страны. Историческая память - это приоритеты прошлого, которые определяют поведенческие практики дня сегодняшнего. "И тема Нюрнберга как раз яркое тому свидетельство. Мы говорим о нем, понимая, что это важно для нашего будущего", - сказала она.Нюрнбергский трибунал - это не только событие, которое состоялось в определенные даты, а процесс. "Начало этому процессу было положено не столько созданием институции, а событиями, произошедшими в ходе Московской битвы, когда стала очевидна вся античеловеческая политика нацизма. С этого момента начался поворот в войне против нацистской Германии. Поддержка, заигрывание и двуличная политика Европы стали невозможны и несостоятельны перед очевидным ужасом, который предстал перед глазами Красной армии при освобождении региона. Преступления нацизма стали предметом правового осуждения, началась целенаправленная системная работа в этом направлении", - рассказала Елена Малышева."Миссия, которую начало советское руководство, продолжается и сегодня в политике наших стран. Это у нас в крови - неприятие нацизма в любых его проявлениях, будь то историческая или современная действительность", - подчеркнула она.По ее словам, необходимо помнить и о том, что советскими юристами накануне Нюрнберга были разработаны правовые модели. "С точки зрения исторической памяти мне бы хотелось обратить внимание не только на значение Нюрнберга, но и на его незавершенность. Потому что то, о чем сегодня много говорилось, идея равной ответственности за развязывание войны, уходит своими корнями в незавершенность Нюрнберга. Ведь именно там не была осуждена деятельность вермахта. И это дало возможность для его последующего обеления. Не были признаны преступными националистические формирования, что дало возможность для героизации нацизма. Не был признан культурный геноцид, и это дало нам возможность сегодня видеть сужение темы геноцида исключительно в этнонациональном аспекте, а ведь лишение права говорить на своем языке, лишение своей культуры - это тоже геноцид", - подытожила Елена Малышева.-0-