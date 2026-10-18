"Это смысл моей жизни". История мамы, подарившей любовь более чем 60 детям 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как подарить любовь и заботу более чем 60 детям, в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала Марина Шарапа из Несвижского района, сообщает БЕЛТА.
14 октября Марине Шарапа вручили орден Матери. Она - пример материнской любви и щедрости женского сердца. Первый сын родился у Марины, когда ей было 19 лет, через несколько лет появилась дочь. Но женщина понимала, что хочет заботиться о детях и дальше. В 2009 году она приняла в семью первого приемного ребенка, а позже стала родителем-воспитателем в детском доме семейного типа. За 17 лет материнства ее любовь и заботу почувствовали более 60 детей. "Когда появился первый приемный ребенок, я поняла, что это совсем другое. У родных детей свои дела, заботы, игры. Они насытились моей любовью, а приемному ребенку нужно много любви. Приемный ребенок, как и я в детстве, был обделен любовью. Мне очень хотелось дать ее ему. Когда я поняла, что отдаю ребенку любовь, а он возвращает ее мне вдвойне, что сама получаю от него то, чего мне не хватало в детстве, я осознала: это мне нужно", - рассказала Марина Шарапа.
Когда ей предложили стать родителем-воспитателем в строящемся еще тогда детском доме, она сразу загорелась этой идеей. "Я поняла, что дом будет большой и в нем можно будет принять много детей", - добавила она.
В семье действует простое правило: каждый занят своим делом. Домашние хлопоты выполняют вместе, и ребята гордятся своей большой и дружной командой. "Мы вместе вытираем пыль, моем полы, пылесосим, готовим. Дети уже и гладить научились", - рассказала мама.
При этом каждому ребенку иногда нужно личное внимание и разговор по душам - возможность поделиться самым сокровенным. И Марина Шарапа находит время для каждого.
Мама заботится и о том, чтобы у нее оставалось время для себя. "Если мне не удается его найти, начальник отдела образования всегда приходит на помощь. Звонит и говорит: "Собираемся завтра или послезавтра - поедем на экскурсию". Приглашает на концерт или в театр - билеты уже куплены", - поделилась Марина Шарапа.
Орден Матери стал для нее неожиданностью. "Я даже не думала, что получу его: у меня двое биологических детей и четверо усыновленных. Не знала, что орден вручают и за воспитание усыновленных детей, поэтому спокойно жила и ничего не ждала. Когда мне позвонили и сказали, что Президент подписал указ о награждении, я плакала", - отметила она.
Дети искренне благодарят маму за любовь и заботу и говорят, что благодаря ей растут добрыми и смелыми. Для них мама - радость в жизни. "Слово "мама" - смысл моей жизни. Если бы мне дали вторую жизнь, я бы все равно стала мамой. Только начала бы раньше и успела обогреть еще больше детей", - подытожила Марина Шарапа.-0-
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Общество
18 октября 2026, 22:59
"Это смысл моей жизни". История мамы, подарившей любовь более чем 60 детям
Скриншот видео "Беларусь1"
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