"Очень волнительно, переживаю, как все сложится в дальнейшем. Но главное - страха не стало. А житейские дела устроим. Хочется мира", - назвала главное желание женщина. Нила Степановна всегда с теплом относится к Беларуси и белорусам. До сих пор вспоминает поездки в Брестскую крепость в молодости.