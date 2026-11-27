Люди пенсионного возраста переживают, нуждаются в заботе и внимании близких. Некоторым необходимо сопровождение и консультации медицинских специалистов. Всем созданы необходимые условия для комфортного пути. На белорусской территории для всех обеспечена безопасность. Чувствуя искреннюю заботу и участие, а также в ожидании встречи с родными люди не скрывают эмоций.
"Очень волнительно, переживаю, как все сложится в дальнейшем. Но главное - страха не стало. А житейские дела устроим. Хочется мира", - назвала главное желание женщина. Нила Степановна всегда с теплом относится к Беларуси и белорусам. До сих пор вспоминает поездки в Брестскую крепость в молодости.
Белорусы подготовили для участников гуманитарной миссии продуктовые наборы, предусмотрено горячее питание, фрукты.
"Беларуси спасибо, помогают нам. Здесь спокойно, ничего над головой летает", - благодарит пенсионерка Татьяна. С начала специальной военной операции она не виделась с родными.
В машине скорой помощи преодолевает расстояние Галина Ивановна. Едет к сестре. "Мне 80-й год, хожу на костылях. Не могу одна уже", - с волнением говорит она, ведь долгожданная встреча состоится уже совсем скоро. "Едем через Беларусь, здесь спокойно. Спасибо за все", - благодарна она.
Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и демонстрирует миротворческую политику, создавая необходимые условия для диалога сторон конфликта, а также оказывая содействие в обеспечении гуманитарных маршрутов, воссоединении семей, обмене военнопленными, телами погибших военнослужащих. Уже свыше 70 гуманитарных, обменных миссий проведено в Беларуси.-0-
Фото Марины Васильевой