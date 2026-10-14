"Это про меня!" Новый конкурс видеороликов в комплексе "Минск-Мир"

Компания-застройщик многофункционального комплекса "Минск-Мир" поздравляет с Днем матери, желает каждой маме больше поводов для улыбки, счастливых дней в окружении близких и любимых! И объявляет о старте нового масштабного конкурса - "MINSK WORLD - ЭТО ПРО МЕНЯ"!

Чтобы победить, не нужна профессиональная съемочная группа, дорогая камера или сложная студийная техника. Яркие и победные ролики можно создать на обычный смартфон прямо во время вечерней прогулки по кварталам многофункционального комплекса "Минск-Мир". Действуйте!

Первый конкурс видеороликов в "Минск-Мире" доказал, что жители и гости комплекса, белорусские креаторы обладают невероятным творческим потенциалом! Сотни ярких, вдохновляющих и эмоциональных видео заполнили соцсети, показав комплекс с самых неожиданных и красивых ракурсов

РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ - ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ ТЕМУ

Записать ролик можно на ваш вкус и в любом привычном формате - от эстетичной архитектурной съемки до веселого трендового Reels, TikTok или душевного семейного видео. В конкурсе 5 номинаций:

1. "Минск-Мир в моих глазах"- личное восприятие комплекса: любимые места, атмосфера, люди, события и моменты, которые делают "Минск-Мир" особенным для вас.

2. "Архитектура в кадре"- эстетика зданий, детали, геометрия, городские виды, панорамы и необычные ракурсы.

3. "Один день в Минск-Мире"- динамика жизни: уютное утро с кофе, прогулки, тренировки, шопинг или вечерние огни комплекса.

4. "Минск-Мир в тренде"- креативные видеоролики в актуальных форматах, юмор и адаптация трендов социальных сетей.

5. "Юный взгляд на MW"- специальная номинация для участников до 18 лет: любимые прогулки, развлечения, семейные моменты и детские впечатления.

Каждый участник может подать по одной работе в разную номинацию! Главное, чтобы видео соответствовало тематике и содержало нужные хештеги.

Призовой фонд конкурса составляет 50 000 белорусских рублей. Шансы на выигрыш невероятно высоки: комиссия определит целых 25 победителей (по 5 в каждой номинации).

Награды распределяются следующим образом:

1 место - 5 000 BYN

2 место - 2 500 BYN

3 место - 1 500 BYN

4 место - 700 BYN

5 место- 300 BYN

ДВЕ ПОРЫ ГОДА - В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ СЪЕМКИ!

Прием работ начинается 15 октября 2026 года и продлится до 7 января 2027 года (до 23:59). Это значит, что у вас есть уникальная возможность использовать две совершенно разные атмосферы:

Осенний сезон (октябрь-ноябрь): ловите золотые листья на бульварах, уютный утренний кофе в атмосферных кофейнях и заходящее солнце над новыми кварталами.

Зимний сезон (декабрь-январь): снимайте новогоднюю иллюминацию, яркие огни Avia Mall, заснеженные дворы и праздничное настроение.

Не откладывайте участие на потом - начните делать первые кадры уже в эти выходные!

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

1. Снимите ролик, отвечающий требованиям Правил.

2. Опубликуйте его в своих соцсетях в период с 15 октября 2026 года по 7 января 2027 года (до 23:59).

3. Укажите нужные хештеги под публикацией.

4. Заполните регистрационную форму.

5. Подпишитесь на официальные аккаунты "Минск-Мир" в Instagram, TikTok и сохраните публикацию в открытом доступе до завершения конкурса.

Полные правила конкурса смотрите на сайте многофункционального комплекса "Минск-Мир".

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Имена счастливых обладателей призовконкурсная комиссия определит и опубликует на официальном сайте minskworld.by не позднее 20 января 2027 года.

Доставайте телефоны, ловите вдохновение и покажите свой "Минск-Мир"!

"MINSK WORLD - ЭТО ПРО МЕНЯ"!

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