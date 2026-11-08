"Это незабываемый опыт, который хочется повторить". Участники о чемпионате по колке дров

Фото Андрея Синявского, Татьяны Матусевич

Фото Андрея Синявского, Татьяны Матусевич

8 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Участники пятого чемпионата по колке дров среди представителей СМИ поделились с корреспондентом БЕЛТА впечатлениями от соревнований, которые прошли на берегу водохранилища Вяча в Минском районе.Гомельский блогер Василий Полейко из команды "Блогеры Полесья" рассказал, что участие в чемпионате по колке дров стало для него традицией. Впервые он приехал на берег водохранилища Вяча в прошлом году, и ему так понравилось, что в этом году решил вернуться. "Атмосфера здесь отличная. Много людей из СМИ - некоторых я раньше видел только по телевизору. Здесь можно спокойно пообщаться и познакомиться. На сцене звучит веселая музыка. В целом обстановка замечательная: выходной день, прекрасная погода, красивое водохранилище, лес. И люди здесь прекрасные", - поделился он.Дорога команды до места проведения чемпионата была долгой. "Мы проснулись в три часа, чтобы успеть приехать и зарегистрироваться. Но оно того стоит", - сказал Василий Полейко.Блогер участвовал в дисциплине "Колка дров по-президентски" и занял седьмое место. Своим результатом он доволен.Впечатлениями поделилась и команда представителей СМИ из Сморгони. По словам участницы команды, фотокорреспондента районной газеты "Светлы шлях" Анжелы Чеботаревой, они приехали на чемпионат впервые. "Мы удивились масштабу мероприятия - он по-настоящему впечатляет. Соревнования интересные, помогают проявить лидерские качества. А главное, у нас случился настоящий тимбилдинг. Проходя испытания, наша команда, кажется, стала ближе. Такие мероприятия помогают сплотить весь коллектив. Вместе дошли до финиша, зажгли костер и порадовались тому, что мы действительно команда", - подчеркнула она.Анжела Чеботарева добавила, что многие участники ее команды впервые попробовали колоть дрова во время подготовки к чемпионату. "Сначала участвовать захотели наши парни. А мы с девчонками решили попробовать и выяснить, кто из нас лучше колет дрова. В итоге оказалось, что справляемся примерно одинаково. Готовились около недели и сегодня показали себя", - сказала она.Участница чемпионата отметила, что соревнования стали для нее незабываемым опытом: "Было очень интересно все узнать и увидеть своими глазами. И только побывав здесь, можно понять, чего ожидать в следующем году и к чему готовиться.На берегу водохранилища Вяча участники чемпионата соревновались в таких дисциплинах, как колка дров, переруб бревна топором, колка дров по-президентски, эстафета, "Одним ударом!" и "Проверка на прочность".-0-