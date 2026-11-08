"Это незабываемый опыт, который хочется повторить". Участники о чемпионате по колке дров

Дорога команды до места проведения чемпионата была долгой. "Мы проснулись в три часа, чтобы успеть приехать и зарегистрироваться. Но оно того стоит", - сказал Василий Полейко.
Блогер участвовал в дисциплине "Колка дров по-президентски" и занял седьмое место. Своим результатом он доволен.
Впечатлениями поделилась и команда представителей СМИ из Сморгони. По словам участницы команды, фотокорреспондента районной газеты "Светлы шлях" Анжелы Чеботаревой, они приехали на чемпионат впервые. "Мы удивились масштабу мероприятия - он по-настоящему впечатляет. Соревнования интересные, помогают проявить лидерские качества. А главное, у нас случился настоящий тимбилдинг. Проходя испытания, наша команда, кажется, стала ближе. Такие мероприятия помогают сплотить весь коллектив. Вместе дошли до финиша, зажгли костер и порадовались тому, что мы действительно команда", - подчеркнула она.
Анжела Чеботарева добавила, что многие участники ее команды впервые попробовали колоть дрова во время подготовки к чемпионату. "Сначала участвовать захотели наши парни. А мы с девчонками решили попробовать и выяснить, кто из нас лучше колет дрова. В итоге оказалось, что справляемся примерно одинаково. Готовились около недели и сегодня показали себя", - сказала она.
Участница чемпионата отметила, что соревнования стали для нее незабываемым опытом: "Было очень интересно все узнать и увидеть своими глазами. И только побывав здесь, можно понять, чего ожидать в следующем году и к чему готовиться.
На берегу водохранилища Вяча участники чемпионата соревновались в таких дисциплинах, как колка дров, переруб бревна топором, колка дров по-президентски, эстафета, "Одним ударом!" и "Проверка на прочность".-0-
Фото Андрея Синявского, Татьяны Матусевич