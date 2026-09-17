"Это наше богатство" - активист "Патриотов Беларуси" призвал молодежь беречь родной язык и национальное наследие

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское культурное наследие, родной язык и национальные традиции - богатство, которое необходимо сохранить и передать следующим поколениям. Об этом заявил представитель общественного объединения "Патриоты Беларуси" Дмитрий Кобяк во время молодежного форума "Молодежь. Беларусь. Будущее" во Дворце спорта, посвященного Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.Он подчеркнул, что национальное богатство Беларуси складывается из многовековой истории, самобытной культуры, народных ремесел и традиций. Среди символов этого наследия он назвал слуцкие пояса, белорусские обряды, наследие Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Янки Купалы и Якуба Коласа.По его словам, белорусский народ, сохранивший свою самобытность на протяжении веков, имеет право гордиться родным языком и культурой. "Давайте честно, хоть каждый день мы не разговариваем по-белорусски, а ведь двуязычие - это тоже наше богатство", - обратил внимание Дмитрий Кобяк.Он призвал молодежь делать все необходимое, чтобы белорусское слово звучало, а национальный культурный код и родной язык передавались из поколения в поколение. "Только тогда на нашей земле будет звучать голос будущих поколений. Голос тех, кто с гордостью скажет: "Мы - белорусы", - подчеркнул представитель общественного объединения.Дмитрий Кобяк выразил уверенность, что сохранение национального наследия возможно благодаря единству общества. "Я знаю, что мы сможем, потому что мы вместе. Потому что Беларусь единая", - заключил он.Форум "Молодежь. Беларусь. Будущее" - масштабное событие, которое объединило рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов - молодых патриотов, чьи энергия, талант и преданность родной земле - живое подтверждение тому, что Беларусь имеет не только великое прошлое, но и сильное настоящее и успешное будущее.Форум включает шесть тематических блоков. Через выступления спикеров, а это представители патриотических молодежных общественных объединений, движений и других структур, концертные номера и ряд художественных решений раскрываются образы героизма, миролюбия, трудолюбия народа, национального наследия, образ белорусской женщины и молодости.-0-