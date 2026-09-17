"Это наше богатство" - активист "Патриотов Беларуси" призвал молодежь беречь родной язык и национальное наследие

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По его словам, белорусский народ, сохранивший свою самобытность на протяжении веков, имеет право гордиться родным языком и культурой. "Давайте честно, хоть каждый день мы не разговариваем по-белорусски, а ведь двуязычие - это тоже наше богатство", - обратил внимание Дмитрий Кобяк.
Он призвал молодежь делать все необходимое, чтобы белорусское слово звучало, а национальный культурный код и родной язык передавались из поколения в поколение. "Только тогда на нашей земле будет звучать голос будущих поколений. Голос тех, кто с гордостью скажет: "Мы - белорусы", - подчеркнул представитель общественного объединения.
Дмитрий Кобяк выразил уверенность, что сохранение национального наследия возможно благодаря единству общества. "Я знаю, что мы сможем, потому что мы вместе. Потому что Беларусь единая", - заключил он.
Форум "Молодежь. Беларусь. Будущее" - масштабное событие, которое объединило рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов - молодых патриотов, чьи энергия, талант и преданность родной земле - живое подтверждение тому, что Беларусь имеет не только великое прошлое, но и сильное настоящее и успешное будущее.
Форум включает шесть тематических блоков. Через выступления спикеров, а это представители патриотических молодежных общественных объединений, движений и других структур, концертные номера и ряд художественных решений раскрываются образы героизма, миролюбия, трудолюбия народа, национального наследия, образ белорусской женщины и молодости.-0-