Это должен быть осознанный шаг. Что важно для семьи, решившей завести ребенка

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области проживают около 200 тыс. детей в возрасте до 18 лет, в многодетных семьях региона воспитываются более 45 тыс. ребятишек. Жительницы областного центра поделились с корреспондентом БЕЛТА мнением о том, на что опирались в решении завести ребенка, а также о мерах поддержки семей с детьми.



Институт социологии НАН Беларуси провел комплексное республиканское социологическое исследование. Презентована первая часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси. Согласно результатам, 44,3% белорусов планируют или планировали иметь двух детей с учетом реальных жизненных обстоятельств, 25,2% - одного ребенка, 12,2% - три ребенка, 3,5% - четыре ребенка и более. Но в идеале, если бы позволяли материальные и другие условия, 42,5% респондентов хотели бы иметь два ребенка, 22,3% - три ребенка, 16,6% - одного ребенка, 8,7% - четыре ребенка и более.



Работница РУП "Гродноэнерго" Ирина Скиба рассказала, что стать родителями для них с мужем было осознанным шагом и важным решением в жизни. "И я не столько про материальную сторону вопроса. Чтобы решиться на ребенка нам нужны были не какие-то идеальные финансовые условия, а внутренняя готовность. Понимание про ответственность за живого человека, которого вы впускаете в мир, про его воспитание, заботу о его будущем как личности и гражданина. Это, мне кажется, главный приоритет и одновременно страх взрослых людей - чтобы не подвести это новое чудо", - сказала Ирина Скиба.



"Государство дает "базовый тыл" в виде выплат, пособий, а еще бесплатной медицины, поддержки матерей в начале пути, - констатировала Ирина Скиба. - Мне кажется, тормозит либо банальная усталость, моральное истощение от современного мира, маршрут дом - работа, либо фоновая тревога за будущее, ведь, бывает и так, что страшно читать мировые новости. И все же, мне кажется, важно в этом всем увидеть свет и надежду".



Представительница РУП "Гродноэнерго" поделилась тем, что допускает мысль о втором ребенке: "Но только после честной оценки своей внутренней "батарейки" как мамы - ведь своей дочке или сыну родители должны отдавать не остатки уставших себя, а заботу и тепло, показывать пример радостной, наполненной жизни, не опустошать, а идти вместе и рядом". Ирина Скиба призналась, что будущее своего ребенка они с мужем стараются освобождать от собственных нереализованных амбиций: "Мы просто подмечаем интересы и стараемся быть качественной группой поддержки".



Ведущий ветеринарный врач ПУП "Гроднокоопмех" Мария Гресь - мама сына и дочки. "Всегда хотела троих детей, так как выросла в семье, где нас было трое. Вообще наше желание завести детей было осознанным, сейчас старшей дочери 13 лет, младшему сыну 7. На данный момент больше детей не планируем, но все может измениться, - с улыбкой отмечает женщина. - Сейчас дочка увлекается рисованием и музыкой, а сын спортом. В целом хотелось, чтобы в будущем они занимались тем, что им нравится и приносит пользу обществу. А вообще, главное, чтобы они были счастливы и успешны в том, что им по душе".



"Думаю, что на решение людей в целом о пополнении в семье больше всего влияет финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а также доступность инфраструктуры (детские сады, школы, медицина). На мой взгляд, у нас в стране очень помогают семьям, где есть дети, особенно многодетным, - сказала Мария Гресь. - Но самое важное, по моему мнению, чтобы у семей была возможность проводить больше времени с детьми, а не только работать. Баланс работы и семьи - ключевой фактор".



В Гродненской области проживают около 200 тыс. детей в возрасте до 18 лет. В регионе почти 14 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 45 тыс. детей. Как рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома, наибольшее количество, 81,6%, это семьи с тремя детьми. В 14,4% многодетных семей воспитываются четверо ребятишек, 3,2% - пять и более детей. "В нашей области есть пять семей, которые воспитывают 10 и более детей", - дополнили в комитете.



Гродненская семья Омельянович - многодетная. Оба родителя трудятся на стекольном производстве. Кристина Омельянович, инженер охраны окружающей среды Гродненского стеклозавода, отмечает, что, как и многие, еще в юности она мечтала о большой семье. "У меня был прекрасный пример - у моего папы было четверо братьев. Помню, как мне нравилось, когда наш огромный клан собирался вместе в бабушкином доме. Это всегда было так шумно, весело и по-настоящему душевно. Конечно, с возрастом к этой идее я стала подходить уже более рационально, взвешивая все за и против. Но одно я знала точно: мой ребенок в семье не будет единственным, - сказала она. - Наш первый малыш был по-настоящему долгожданным и желанным, ведь мы с мужем очень ответственно подошли к планированию. Сейчас нашей старшей доченьке уже 10 лет, она учится в пятом классе и просто обожает книги. А чуть позже наша семья пополнилась сыном и еще одной доченькой. И вот так, незаметно для себя, мы оказались в статусе многодетной семьи".



"Для многих молодых пар, которые только задумываются о детях, финансовый вопрос, безусловно, стоит на первом месте. И это абсолютно нормально. Квартирный вопрос, стабильный доход, уверенность в завтрашнем дне - это базовая потребность. В нашем случае нам повезло, и жилищный вопрос был решен еще при рождении второго ребенка, не без помощи наших родителей, за что им огромное спасибо, - говорит Кристина Омельянович. - Современные родители, и это похвально, хотят дать своим детям лучшее: возможность раскрыть свой потенциал через различные кружки, секции, развивающие занятия. И, конечно, все это тоже упирается в финансовые возможности семьи. Стоимость качественного образования, внешкольных занятий, репетиторов - это еще один серьезный пункт в "счетчике расходов", который может отпугивать молодежь от идеи завести много детей. Помимо финансов, молодые люди часто задумываются и о нехватке времени, как личного, так и времени, которое можно уделить каждому ребенку индивидуально, а также о балансе между карьерой и большой семьей".



Как подчеркнула Кристина Омельянович, в Беларуси уровень поддержки многодетных семей действительно очень хороший, и это стоит принимать во внимание при планировании: "Это и семейный капитал при рождении третьего ребенка, и бесплатное питание в школе, налоговые льготы, дополнительный выходной день для одного из родителей. Приятно, что многие центры развлечений также предоставляют скидки, позволяя нам разнообразить досуг наших детей, не сильно ударяя по бюджету. Конечно, всегда есть куда расти, и лично мне хотелось бы, чтобы, например, точки общепита стали более доступными для многодетных семей".



Рассуждая о будущем своих детей, Кристина Омельянович говорит, что, как мама мечтает, чтобы кто-то из детей выбрал медицинскую сферу: "Но, конечно, выбор будет только за ними. Мы поддержим их в любом начинании. Сейчас мы с мужем делаем акцент на том, чтобы помочь каждому ребенку найти свое любимое дело, поэтому пробуем разные кружки и секции. А еще, конечно, думаем о полезности изучения иностранных языков для их дальнейшего будущего".



"Большая семья - это не только вызовы, но и огромное счастье, взаимная поддержка и неповторимая атмосфера любви, которая формирует крепкие связи на всю жизнь. И это то, что мы ценим больше всего", - добавила Кристина Омельянович.



Вниманием государства охвачены все семьи, воспитывающие деток. Предусмотрено 11 видов государственных пособий, которыми в Гродненской области охвачено более 32 тыс. детей. Конечно, особое внимание многодетным родителям и их чадам. Такие семьи находятся в особом фокусе внимания государства и фактически выведены на уровень национальной ценности. Для них, например, действуют программа "Семейный капитал", льготное жилищное кредитование - на срок до 40 лет под 1% годовых, господдержка при погашении кредита (75% - при рождении третьего ребенка, 100% - четвертого), налоговые льготы, а в системе образования - питание ребенка в школе на весь период обучения предоставляется бесплатно.



"В Гродненской области с начала действия программы "Семейный капитал", с января 2015 года, по настоящее время местными исполнительными и распорядительными органами региона принято 19 тыс. 214 решений о назначении семейного капитала. И уже принято 12 тыс. 230 решений о досрочном использовании средств семейного капитала на улучшение жилищных условий, на получение образования, медицинских услуг", - рассказали в комитете по труду, занятости и соцзащите облисполкома. К слову, с 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей.



Также, например, для многодетных семей предусмотрена ежегодная материальная помощь на подготовку к школе. "В 2026 году такую помощь получили более 13 тыс. многодетных семей Гродненской области на 27,3 тыс. деток. Общая сумма израсходованных средств составила почти 4,4 млн рублей", - отметили в комитете.



В Беларуси закреплены трудовые гарантии для женщин с детьми. "Так, по трудовому законодательству беременных женщин запрещается привлекать к сверхурочным работам, работе в государственные праздники, выходные и праздничные дни, в ночное время, направлять в служебную командировку. Женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, детей инвалидов до 18 лет, могут привлекаться к сверхурочным работам только с их согласия письменного, - отметили в комитете. - Законодательство гарантирует предоставление лицам, воспитывающим детей, дополнительного свободного от работы времени. Так, матери или отцу, опекуну, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, либо троих и более детей в возрасте до 16 лет, по их письменному заявлению предоставляется один дополнительный свободный от работы день в неделю или сокращается продолжительность работы на 1 час в день с оплатой в размере средней зарплаты". К слову, есть у отцов право на отпуск при рождении ребенка, его продолжительность до 14 календарных дней без сохранения заработной платы. Также для многодетных мам закреплены и пенсионные гарантии.



Первую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске. Социсследование проводил в июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). Были изучены различные аспекты социального самочувствия жителей страны. Опрошено более 2 тыс. респондентов, которые представляют все регионы Беларуси. В исследовании приняли участие и мужчины, и женщины, люди семейные и несемейные, с разным уровнем образования. Выборочная совокупность репрезентирует население всей страны.-0-