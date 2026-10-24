"Это была первая смерть Нади": она выбралась из расстрельной ямы и вернулась к партизанам

Надежда Богданова родилась 28 декабря 1931 года в деревне Авданьки Городокского района Витебской области БССР. В 8 лет попала в Могилевский детский дом. До этого долгое время была беспризорницей. Надежда Богданова родилась 28 декабря 1931 года в деревне Авданьки Городокского района Витебской области БССР. В 8 лет попала в Могилевский детский дом. До этого долгое время была беспризорницей.





- Об отце и матери ее мы почти ничего не знаем, сведения о них очень расплывчатые, - рассказывает заведующая Центром военной истории Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Елена Дашкевич. - Есть информация, что матери она не знала и та появилась в жизни Нади, когда к ней пришла слава. Об отце тоже мало что помнила. Известно, что он был спортсменом. Девочка была очень выносливой. Вероятно, физическую силу она унаследовала от отца.





Как маленькая Надя оказалась на улице? К сожалению, в то время без крыши над головой остались многие дети.

- Репрессированных вагонами увозили в отдаленные спецпоселения. Понимая, что там их ждут тяжелый труд и невыносимые условия жизни, некоторые семьи оставляли детей на вокзалах в надежде, что те смогут как-то прокормиться, - продолжает Елена Дашкевич. - Репрессированных вагонами увозили в отдаленные спецпоселения. Понимая, что там их ждут тяжелый труд и невыносимые условия жизни, некоторые семьи оставляли детей на вокзалах в надежде, что те смогут как-то прокормиться, - продолжает Елена Дашкевич.





Дети собирались в группы и пытались выжить. Как долго Надя Богданова жила на улице, неизвестно.





- Еще до того, как Надя попала в детский дом, она уже умела за себя постоять, понимала, как вести себя в разных ситуациях. Для беспризорников важны коллективизм, чувство взаимной поддержки и понимание иерархии - все это помогало выжить и защитить себя, - говорит заведующая Центром военной истории Беларуси.

Как и многие другие беспризорники, Надя попала в детский дом в Могилеве. Как и многие другие беспризорники, Надя попала в детский дом в Могилеве.





- Здесь она оказалась под влиянием советской системы воспитания. Ее основой были коллективизм, трудолюбие, ответственность и чувство долга, которые ставились выше личных интересов, желаний и даже собственной судьбы. Важно понимать: люди того времени не считали свои поступки подвигами, - подчеркивает Елена Дашкевич.





После начала Великой Отечественной войны детский дом решили эвакуировать в город Фрунзе (сейчас это Бишкек).

- Но что произошло в дороге? Согласно одной версии, дети решили отправиться на фронт и сами вышли из поезда на станции, - рассказывает Елена Дашкевич. - Однако более вероятно, что поезд подвергся бомбардировке. Началась паника, многие дети погибли, остальные разбежались, кто-то укрылся в ближайшем лесу. - Но что произошло в дороге? Согласно одной версии, дети решили отправиться на фронт и сами вышли из поезда на станции, - рассказывает Елена Дашкевич. - Однако более вероятно, что поезд подвергся бомбардировке. Началась паника, многие дети погибли, остальные разбежались, кто-то укрылся в ближайшем лесу.





Выжившие дети пошли в сторону Витебска. Жизнь беспризорников им была уже знакома. Город был оккупирован. Немцы не обращали внимания на калек и обездоленных. Иногда детям подавали на пропитание, приходилось и воровать. Часто на это закрывали глаза. Однажды ребята заметили склад с боеприпасами и решили его взорвать. Надя Богданова и Ваня Звонцов остались караулить на выходе. Другие дети пошли внутрь.





- Возможно, дети просто играли в войну, подражали взрослым. Может быть, они и хотели взорвать склад с боеприпасами, но, скорее всего, это была детская игра, а ее последствий они не понимали, - говорит Елена Дашкевич.

Со взрывчаткой дети, конечно, обращаться не умели. Многие из них погибли. Надя и Ваня выжили. Им приходилось прятаться. Каким образом они попали в партизанский отряд "дяди Вани" - Михаила Дьячкова - неизвестно. Со взрывчаткой дети, конечно, обращаться не умели. Многие из них погибли. Надя и Ваня выжили. Им приходилось прятаться. Каким образом они попали в партизанский отряд "дяди Вани" - Михаила Дьячкова - неизвестно.





- Дети такой закалки не были обузой для партизанского отряда. Они могли приносить пользу. Взрослому человеку было очень трудно пробраться в Витебск. По некоторым свидетельствам, немцы даже принюхивались к тем, кто приходил: если от человека пахло порохом или дымом костра, его могли заподозрить в связи с партизанами, а подозрение в этом означало расстрел, - рассказывает заведующая Центром военной истории Беларуси.





В партизанском отряде детей многому обучили, в первую очередь разведке и оказанию медицинской помощи. Из-за голубых глаз Надежду Богданову называли "Лазурчиком". Кличка стала позывным советской пионерки-героини.

- Во всех воспоминаниях она сама себя позиционировала как разведчицу. Изучила многие приемы, очень хорошо знала город, - отмечает Елена Дашкевич. - Во всех воспоминаниях она сама себя позиционировала как разведчицу. Изучила многие приемы, очень хорошо знала город, - отмечает Елена Дашкевич.





Первое боевое задание Нади Богдановой - разведка полицейских гарнизонов в деревнях Рудня и Долганово.





- Надя блестяще справилась с заданием. Переодевшись в нищенку, она запоминала расположение пулеметных точек, считала полицейских, немецких солдат и офицеров. Позже все собранные сведения передала командиру партизанского отряда, - говорит доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ, кандидат исторических наук Сергей Александрович.





Позже дети участвовали в операции по взрыву немецкого штаба в деревне Комары, доставляли пленных из немецких гарнизонов, участвовали в разведке вражеского гарнизона в деревне Чурилово.

Из интервью Надежды Богдановой газете "Неделя" (1987 г.): "Как-то умела каждый раз облапошивать патрули. То убогой прикинусь, то, наоборот, нахально песни пою вроде бы за милостыню. А сама смотрю и запоминаю: там у них патрули стоят, здесь комендатура, а вон легковые машины возле дома. Память была цепкая, девчачья. А если что-то надо было запомнить особенно важное, выковыряю серу у себя из уха и ею напишу на руке первую и последнюю буквы того слова, которое после ключом станет. Вернусь в отряд, помажу руку сажей, она серу и проявит. Такие вот хитрости". Из интервью Надежды Богдановой газете "Неделя" (1987 г.): "Как-то умела каждый раз облапошивать патрули. То убогой прикинусь, то, наоборот, нахально песни пою вроде бы за милостыню. А сама смотрю и запоминаю: там у них патрули стоят, здесь комендатура, а вон легковые машины возле дома. Память была цепкая, девчачья. А если что-то надо было запомнить особенно важное, выковыряю серу у себя из уха и ею напишу на руке первую и последнюю буквы того слова, которое после ключом станет. Вернусь в отряд, помажу руку сажей, она серу и проявит. Такие вот хитрости".





Перед праздником Октябрьской революции Надя Богданова и Ваня Звонцов получили задание: вывесить красные флаги в оккупированном Витебске.





- Эта акция скорее была пропагандистская, чем с военным каким-то подтекстом. В это время, 7 ноября, на Красной площади проходил парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, а немцы находились недалеко от Москвы. Было решено замаскировать красные флаги под метлы, которые должны были якобы продаваться детьми в Витебске на базаре, чтобы ни полицейские, ни немцы ничего не заподозрили. В то время партизан было еще не очень много, такого жесткого контроля на дорогах не было, и детей пропустили в Витебск, - рассказывает Сергей Александрович.

Ребята установили флаги на железнодорожный вокзал, ремесленное училище и папиросную фабрику. Поднялся переполох. Многих арестовали. Надю и Ваню задержали на выходе из города. Ребята установили флаги на железнодорожный вокзал, ремесленное училище и папиросную фабрику. Поднялся переполох. Многих арестовали. Надю и Ваню задержали на выходе из города.





- Это была дерзкая акция, которая, скажем так, взбесила нацистов. Они начали искать, кто ее организовал. Согласно официальной версии, Надю и Ваню, возвращавшихся после акции, удалось обнаружить только потому, что при них нашли папиросы. Дети раздобыли их в Витебске и несли партизанам, - говорит Сергей Александрович.





- Что было важно для этих детей? Одобрение в отряде. Они боялись, что их могут исключить, старались стать полноценными членами отряда, приносить пользу, - объясняет Елена Дашкевич. - Речь шла о выживании. Обратите внимание: не конфеты, не шоколад. Дети понимали, что табак пригодится их старшим товарищам и командирам.

Надю и Ваню жестоко допросили и приговорили к расстрелу. Ночь они провели в подвале, утром их вывезли из города. Надю и Ваню жестоко допросили и приговорили к расстрелу. Ночь они провели в подвале, утром их вывезли из города.





- По словам Надежды Александровны, перед расстрелом она потеряла сознание от побоев - и буквально сразу же была пулеметная очередь. Ване пуля попала в голову, он погиб, - рассказывает Сергей Александрович.





Надя выбралась из ямы и смогла дойти до партизанского отряда. Плутала неделю, но о выполнении задания партизанам, которые считали ее погибшей, доложила. Позже биографы напишут: это была первая смерть Нади.





Как дальше сложилась судьба Надежды Богдановой? Кто помог ей выжить? И как спустя 17 лет после предполагаемой гибели выяснилось, что легендарная партизанка жива? Продолжение смотрите в проекте БЕЛТА "Хроники".

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