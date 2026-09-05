"Это большая честь и ответственность". Около 800 курсантов Военной академии приняли присягу 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 5 сентября 2026
Минск-Уручье +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:50 "Кветка-фэст": более десятка инсталляций из цветов представили в Гродно Регионы
15:46 Титанический труд и толика удачи. Лучших тружеников чествуют на "Дажынках" в Брестской области  Регионы
15:41 "Локомотив" обыграл "Трактор" в первом матче сезона КХЛ Спорт
15:39 Слаженная работа большой команды профессионалов. Пархомчик о слагаемых весомого урожая  Экономика
15:37 "Наш дом - полная чаша". Гродненцы и гости делятся впечатлениями о Дне города Регионы
15:30 Мухин: западные страны ослабили ООН, а теперь пытаются ее приватизировать  Общество
15:25 Обладателей Национальной литературной премии назвали в Костюковичах во время Дня белорусской письменности Общество
15:24 Дзюдоисты Зурначян и Ольхов вошли в топ-10 на юниорском первенстве Европы  Спорт
15:20 Брестская область вносит достойный вклад в вес хлебного каравая страны - Шулейко Регионы
15:16 Путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву - Песков В мире
15:06 Памятное гашение конверта с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности прошло в Костюковичах Общество
14:52 Два ребенка пострадали в ДТП в Белыничском районе Происшествия
14:48 Проверка боеготовности внутренних войск. Военнообязанные отрабатывают передвижение малыми группами Общество
14:43 Белорусы выступят в четырех финалах на молодежном ЧЕ по академической гребле  Спорт
14:42 Скульптурная композиция "Алесь и Алеся" появилась в Костюковичах  Общество
14:41 Более 200 активностей и 2,5 тыс. исследователей: Караник о масштабах Фестиваля науки - 2026 Общество
14:31 ГАИ усилила контроль за безопасностью на дорогах Общество
14:25 Сила традиций и энергия движения. Гродно отмечает 898-летие Регионы
14:18 Изменение программ и нормативов. Как в школах и вузах Беларуси усиливают физподготовку  Общество
14:00 Лукашенко: из года в год брестская земля удивляет щедростью хлебной нивы Президент
13:59 "Идем в графике". Как ремонтируют и модернизируют Мозырский роддом Регионы
13:46 Православный фестиваль "Радость" проходит в Солигорске  Регионы
13:34 Сочно, ярко, полезно. В Гродно организовали фестиваль овощей  Регионы
13:33 Исаченко про День белорусской письменности: он словом связывает поколения Общество
13:23 "Разбазарили, распродали". Почему стратегические интересы Америки оказались под угрозой?  Общество
13:18 "Это большая честь и ответственность". Около 800 курсантов Военной академии приняли присягу  Общество
13:08 Учебно-производственные мастерские обновили в Новомышском аграрном колледже к областным "Дажынкам" Общество
12:53 "Когда вместе, любое дело ладится". Жители Гомельской области вышли на региональный субботник  Регионы
12:51 Ожидать ли белорусам дождя 6 сентября, сообщили синоптики Общество
12:36 Швед предложил разработать общий для стран БРИКС договор об оказании правовой помощи  Политика
Все новости
Все новости

"Это большая честь и ответственность". Около 800 курсантов Военной академии приняли присягу 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
05 сентября 2026, 13:18

"Это большая честь и ответственность". Около 800 курсантов Военной академии приняли присягу 

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии Беларуси состоялся ритуал принятия военной присяги курсантами. В этом учебном году присягу приняли около 800 человек, среди которых более 40 девушек, передает корреспондент БЕЛТА.
Заместитель министра обороны генерал-майор Владимир Белый подчеркнул, что военная присяга - это свод нравственных норм и требований, которые определяют отношение каждого к воинскому долгу, своему народу и Отечеству. "Вы влились в ряды Вооруженных Сил, причем в тех непростых условиях, которые сейчас существуют в мире. Это говорит о том, что вы осознаете свою ответственность перед родными, Родиной и своим народом. Вы избрали для себя путь служения Отечеству, который достоин настоящего гражданина своей страны", - сказал он. 
Как отметил начальник Военной академии генерал-майор Дмитрий Стрешинский, впереди курсантов ожидают четыре непростых года обучения. Уже со следующей недели стартуют полевые занятия, в процессе которых они начнут знакомиться со стрелковым оружием и стрельбой. "Это нелегкий труд, но с поддержкой преподавательского состава мы сможем подготовить настоящих профессионалов, которые составят основу офицерского корпуса Вооруженных Сил. Мы пересмотрели учебные программы, увеличив количество часов на практические занятия. Более 80% общего учебного времени будет уделено занятиям на технике, вооружению, в поле", - констатировал он.
Военная академия уже на протяжении четырех лет принимает девушек на свои факультеты. В этом году, впервые за долгое время, был также организован женский набор на специальности "пилот самолета" и "пилот вертолета". Так, ряды авиационного факультета пополнила Вероника Каспер из Лиды, мечтающая о карьере военного летчика. С детства она с интересом следила за пролетающими самолетами: "Я всегда провожала их взглядом. С 9-го класса, начиная осознавать свой выбор, увлеклась сначала гражданской авиацией, а затем и военной, которая привлекла меня настолько, что решила поступить именно сюда". 
"Родители были удивлены моим выбором такой необычной профессии. Однако вскоре смирились с этим, поскольку поняли, как сильно меня это интересует", - добавила она.
В свою очередь Илья Левый поступил на факультет ракетных войск, артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Для него этот момент особенный и волнительный - он мечтал стать частью Военной академии. В семье примером служили многие: дядя, деды и прадеды являлись для него стимулом связать свою жизнь с военной профессией. С 5-го класса Илья учился в Слонимском кадетском корпусе на базе средней школы имени И.М.Сухомлина. "Сразу все сложилось так, чтобы в будущем стать военным. Курс молодого бойца прошел как положено, потому что я был готов и знал, куда иду. Для меня нет ничего лучше этой специальности", - отметил Илья.
По его словам, для поступления в Военную академию прежде всего нужно сильное желание. "Я сдавал физику, русский и математику. Необходимо иметь хорошее здоровье - без этого лучше не поступать. Моральная подготовка тоже играет важную роль", - подчеркнул курсант.

В будущем Илья Левый видит себя офицером, защитником своей Родины. "Я осознал, что являюсь частью большого коллектива. Это огромная честь и ответственность, - с гордостью добавил парень. - Я попал туда, куда хотел. Взаимоотношения с товарищами отличные, мы всегда поддерживаем друг друга".
Поздравить своих детей и разделить радость в такой важный момент собрались самые близкие. "Мой сын Данила Радевич стал курсантом факультета военной разведки, принял присягу. Мы долго и целенаправленно шли к этому, прошли строгую, серьезную подготовку. Это исключительно его выбор, который он сделал еще в детстве. Дедушка воевал, был партизаном, бабушка постоянно рассказывала об этом - в итоге он решил стать военным. Мы с 5-го класса были в кадетском корпусе, поэтому все к этому и шло, я была готова. Ощущаю большую гордость за сына", - поделилась одна из матерей, присутствующих на церемонии.-0- 
Теги
Беларусь вооруженные силы
Новости рубрики Общество
Фото АР Мухин: западные страны ослабили ООН, а теперь пытаются ее приватизировать 
Обладателей Национальной литературной премии назвали в Костюковичах во время Дня белорусской письменности
Памятное гашение конверта с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности прошло в Костюковичах
Фото МВД Проверка боеготовности внутренних войск. Военнообязанные отрабатывают передвижение малыми группами
Скульптурная композиция "Алесь и Алеся" появилась в Костюковичах 
Более 200 активностей и 2,5 тыс. исследователей: Караник о масштабах Фестиваля науки - 2026
  • Главная
  • "Это большая честь и ответственность". Около 800 курсантов Военной академии приняли присягу 
    • Главное
    Лукашенко: из года в год брестская земля удивляет щедростью хлебной нивы
    Путешествие в мир белорусского книгопечатания и литературы. День белорусской письменности проходит в Костюковичах 
    Проверка боеготовности внутренних войск. Военнообязанные отрабатывают передвижение малыми группами
    Максимально приблизить к домашнему. Как улучшается питание детей в школах, рассказал Иванец
    Топ-новости
    Лукашенко: День белорусской письменности - это праздник самобытной национальной культуры 
    Швед предложил разработать общий для стран БРИКС договор об оказании правовой помощи 
    Брестская область вносит достойный вклад в вес хлебного каравая страны - Шулейко
    Обладателей Национальной литературной премии назвали в Костюковичах во время Дня белорусской письменности
    Слаженная работа большой команды профессионалов. Пархомчик о слагаемых весомого урожая 
    Изменение программ и нормативов. Как в школах и вузах Беларуси усиливают физподготовку 
    Межведомственный совет по обеспечению технологического суверенитета создан в Беларуси
    Мухин: западные страны ослабили ООН, а теперь пытаются ее приватизировать 
    Военнослужащие из Беларуси прибыли в РФ для участия в оперативно-тактическом учении
    Памятное гашение конверта с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности прошло в Костюковичах
    Учебно-производственные мастерские обновили в Новомышском аграрном колледже к областным "Дажынкам"
    Скульптурная композиция "Алесь и Алеся" появилась в Костюковичах 
    Праздник книги, истории и культуры: ХXXIII День белорусской письменности
    "Когда вместе, любое дело ладится". Жители Гомельской области вышли на региональный субботник 
    Более 200 активностей и 2,5 тыс. исследователей: Караник о масштабах Фестиваля науки - 2026
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.