"Это большая честь и ответственность". Около 800 курсантов Военной академии приняли присягу 

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии Беларуси состоялся ритуал принятия военной присяги курсантами. В этом учебном году присягу приняли около 800 человек, среди которых более 40 девушек, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель министра обороны генерал-майор Владимир Белый подчеркнул, что военная присяга - это свод нравственных норм и требований, которые определяют отношение каждого к воинскому долгу, своему народу и Отечеству. "Вы влились в ряды Вооруженных Сил, причем в тех непростых условиях, которые сейчас существуют в мире. Это говорит о том, что вы осознаете свою ответственность перед родными, Родиной и своим народом. Вы избрали для себя путь служения Отечеству, который достоин настоящего гражданина своей страны", - сказал он.

Как отметил начальник Военной академии генерал-майор Дмитрий Стрешинский, впереди курсантов ожидают четыре непростых года обучения. Уже со следующей недели стартуют полевые занятия, в процессе которых они начнут знакомиться со стрелковым оружием и стрельбой. "Это нелегкий труд, но с поддержкой преподавательского состава мы сможем подготовить настоящих профессионалов, которые составят основу офицерского корпуса Вооруженных Сил. Мы пересмотрели учебные программы, увеличив количество часов на практические занятия. Более 80% общего учебного времени будет уделено занятиям на технике, вооружению, в поле", - констатировал он.

Военная академия уже на протяжении четырех лет принимает девушек на свои факультеты. В этом году, впервые за долгое время, был также организован женский набор на специальности "пилот самолета" и "пилот вертолета". Так, ряды авиационного факультета пополнила Вероника Каспер из Лиды, мечтающая о карьере военного летчика. С детства она с интересом следила за пролетающими самолетами: "Я всегда провожала их взглядом. С 9-го класса, начиная осознавать свой выбор, увлеклась сначала гражданской авиацией, а затем и военной, которая привлекла меня настолько, что решила поступить именно сюда"."Родители были удивлены моим выбором такой необычной профессии. Однако вскоре смирились с этим, поскольку поняли, как сильно меня это интересует", - добавила она.В свою очередь Илья Левый поступил на факультет ракетных войск, артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Для него этот момент особенный и волнительный - он мечтал стать частью Военной академии. В семье примером служили многие: дядя, деды и прадеды являлись для него стимулом связать свою жизнь с военной профессией. С 5-го класса Илья учился в Слонимском кадетском корпусе на базе средней школы имени И.М.Сухомлина. "Сразу все сложилось так, чтобы в будущем стать военным. Курс молодого бойца прошел как положено, потому что я был готов и знал, куда иду. Для меня нет ничего лучше этой специальности", - отметил Илья.По его словам, для поступления в Военную академию прежде всего нужно сильное желание. "Я сдавал физику, русский и математику. Необходимо иметь хорошее здоровье - без этого лучше не поступать. Моральная подготовка тоже играет важную роль", - подчеркнул курсант.В будущем Илья Левый видит себя офицером, защитником своей Родины. "Я осознал, что являюсь частью большого коллектива. Это огромная честь и ответственность, - с гордостью добавил парень. - Я попал туда, куда хотел. Взаимоотношения с товарищами отличные, мы всегда поддерживаем друг друга".Поздравить своих детей и разделить радость в такой важный момент собрались самые близкие. "Мой сын Данила Радевич стал курсантом факультета военной разведки, принял присягу. Мы долго и целенаправленно шли к этому, прошли строгую, серьезную подготовку. Это исключительно его выбор, который он сделал еще в детстве. Дедушка воевал, был партизаном, бабушка постоянно рассказывала об этом - в итоге он решил стать военным. Мы с 5-го класса были в кадетском корпусе, поэтому все к этому и шло, я была готова. Ощущаю большую гордость за сына", - поделилась одна из матерей, присутствующих на церемонии.-0-