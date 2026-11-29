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Однако случаются ситуации, когда пациент слышит не те слова поддержки, которые ему хотелось бы, или не получает ожидаемого результата. Тогда некоторые включают аудиозапись, комментируют произошедшее в соцсетях. "Каждый конкретный такой случай влечет за собой разбор. Конечно, на сегодня есть возможность объективно оценить ситуацию. Ведется аудиозапись в учреждениях, а в некоторых поликлиниках у нас есть и видеозапись, и аудиозапись. Мы рассматриваем, как в конкретной ситуации вел себя каждый гражданин. Соблюдали ли этические нормы и человек, который оказывал помощь, и человек, который ее получал", - подчеркнул руководитель ведомства.-0-
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