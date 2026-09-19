Эстафету столицы "Дажынак" Дзержинск передал Любани

В следующем году в Любанском районе предстоит большое обновление: его ожидают серьезные структурные изменения во внешнем виде. В ходе подготовки сохранится неизменным лишь живописность края, его партизанская история и уверенное шахтерское будущее.-0-
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