Есть ли силы, которые опосредовано влияют на вооруженный конфликт в Иране, пояснила политолог

Относительно Израиля востоковед отметила, что говорить о единых интересах правительства страны и нации в принципе неправильно, так как в разных странах есть еврейские объединения, которые выступают против действий израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, ведущего свою игру. "Иранцы обращают внимание, что Нетаньяху на иврите говорит для собственного населения, а что он говорит на английском - для мира. Сравните эти тексты, и вы увидите, что они как-то не сходятся тут. Но долго это может продолжаться? Нет, наверное. Все-таки не надо держать весь мир за идиотов. Это очень опасная позиция для тебя же", - подчеркнула эксперт.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть ли страны, которые могут опосредовано влиять на развитие или угасание конфликта в Иране, в проекте БЕЛТА "В теме" разъяснила политолог, востоковед Каринэ Геворгян.Говоря о так называемых невидимых игроках в иранском конфликте, политолог отметила, что следует принимать во внимание интересы Великобритании. "Мы должны обращать внимание на интересы глобального Лондона", - сказала эксперт.При этом, по словам Каринэ Геворгян, той самой серой и серьезной силой на Туманном Альбионе является британская разведка, которая имеет большое влияние в стране.Каринэ Геворгян отметила, что в последнее время рушится миф, созданный западными странами в отношении Ирана. "То, что Запад говорил нам о Востоке, обо всем, - это неправда. То, что Запад рассказывал 50 лет про Иран, - вообще неправда от слова совсем", - сказала она, добавив, что исламская республика, в частности, показала себя высокотехнологичной страной, так как до сих пор дает решительный отпор США.Даже несмотря на непростое положение в стране, Иран продолжает развиваться в некоторых сферах. "Конечно, у Ирана есть слабости и недостатки. Блокада тяжело на них сказывается, на населении. Что они на этом фоне делают? Развивают континентальные коммуникации. Где их прижмут сейчас? В Закавказье", - при этом политолог отметила, что развитие таких коммуникаций выгодно многим странам, например Китаю, Индии, России и Беларуси.-0-