Есть ли различия в восприятии Дня народного единства у разных поколений?

Эксперт отметил, что и у молодежи, и у людей старшего возраста есть свои источники памяти, которые различаются. При этом настоящее проецируется на будущее, которое, по его словам, определяется поколениями, сейчас вступающими в жизнь, - людьми около 30-40 лет. Работу с этой категорией он назвал одним из важнейших приоритетов.

Между тем, подчеркнул Николай Мысливец, серьезных различий в восприятии праздника Дня народного единства у различных социальных и возрастных групп в Беларуси нет. "В отношении восприятия этого праздника у жителей западных и восточных областей каких-либо принципиальных различий нет. Единственный момент - на тех территориях, которые непосредственно находились в западной части нашей страны, та память, которую мы называем живой, сохраняется более надежно, потому что передается из поколения в поколение, она является основанием для того, чтобы эти события (освобождение и воссоединение Западной Беларуси) ценить не только сквозь призму истории событий прошлого, но и сквозь призму личной автобиографической памяти. Поэтому для данной территории эта память является более глубинной, более прочной. Такова человеческая специфика: мы ценим больше всего то, через что прошли, то, что сами пережили, то, свидетелями чего были наши родные, близкие. Эта эмоциональная, живая составляющая более прочно отражается в сознании и ныне живущих поколений", - сказал Николай Мысливец.-0-