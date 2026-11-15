Есть ли общее у нынешней Европы и горбачевской перестройки, рассказал историк

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"То же самое произошло и с Европой. Дело в том, что, во-первых, они переоценили свои силы. Во-вторых, взяли неверный курс на глобализацию мировых процессов, - заметил эксперт. - Под этот курс соответствующим образом формировалась и вся политическая элита. Прежде всего ведущих европейских стран: Франции, Великобритании, США, в меньшей степени Италии и всех остальных государств".
Евгений Спицин обратил внимание, как за минувшие годы существенно изменилось лицо западной политики. "Последние остатки политической элиты уровня Коля и Ширака были сметены с политической арены, и к власти приходит в прямом смысле политическая шпана. Она изначально выполняла роль тех самых глобалистов, которые должны были уничтожить, нивелировать все национальные особенности и традиции своих государств, создать некое наднациональное мировое правительство", - рассказал историк.
Подобные процессы происходили и на территории Европы, и в Соединенных Штатах Америки. По словам эксперта, противостоящие глобалистам силы в США раньше европейских политиков раскусили модель переустройства мира. "Поэтому там начинают формироваться альтернативные фигуры. Условно говоря, Трамп. Там миллиардеров пруд пруди. Почему именно на Трампа сделали ставку? Потому что он безбашенный. Он пойдет напролом, будет продвигать свою повестку дня и будет получать довольно существенную поддержку в обществе", - констатировал Евгений Спицин.
Дональда Трампа он назвал яркой, харизматичной личностью. Подобной давно не было в истории США. В этом плане в Европе американскому лидеру нет ровни. "Гляньте на Европу. Можете с ходу назвать каких-то крупных политиков, которые по уровню своей харизматичности будут равны Трампу? Ой ли", - сказал с сомнением эксперт. Он подчеркнул, что в этом кроется проблема для налаживания конструктивного международного диалога.-0-