Есть ли общее у нынешней Европы и горбачевской перестройки, рассказал историк

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между политической ситуацией в нынешней Европе и горбачевской перестройкой есть много общего. Что именно, рассказал в проекте БЕЛТА "В теме" историк Евгений Спицын.По словам эксперта, объединенная Европа растратила свой политический вес на мировой арене. При выстраивании новой системы международной безопасности ей грозит участь остаться не у дел. "Европейцы переоценили свои возможности и степень своего влияния, сделали стратегически неверный шаг. Это ошибка", - убежден Евгений Спицин.Аналогию он провел с горбачевской перестройкой. "Я долго думал, а что же такого сделал Михаил Сергеевич, что он в результате потерял страну? Ведь он изначально не планировал того, что произошло. Не надо обвинять Горбачева в том, что, придя на пост генсека в 1985 году, он заранее ставил себе цель разрушения советского общественного строя и Советского Союза. Нет, конечно", - подчеркнул историк. На его взгляд, к известному результату привели проблемы, которые несколько лет копились как снежный ком, а сам Михаил Горбачев не понимал, куда заводит страну."То же самое произошло и с Европой. Дело в том, что, во-первых, они переоценили свои силы. Во-вторых, взяли неверный курс на глобализацию мировых процессов, - заметил эксперт. - Под этот курс соответствующим образом формировалась и вся политическая элита. Прежде всего ведущих европейских стран: Франции, Великобритании, США, в меньшей степени Италии и всех остальных государств".Евгений Спицин обратил внимание, как за минувшие годы существенно изменилось лицо западной политики. "Последние остатки политической элиты уровня Коля и Ширака были сметены с политической арены, и к власти приходит в прямом смысле политическая шпана. Она изначально выполняла роль тех самых глобалистов, которые должны были уничтожить, нивелировать все национальные особенности и традиции своих государств, создать некое наднациональное мировое правительство", - рассказал историк.Подобные процессы происходили и на территории Европы, и в Соединенных Штатах Америки. По словам эксперта, противостоящие глобалистам силы в США раньше европейских политиков раскусили модель переустройства мира. "Поэтому там начинают формироваться альтернативные фигуры. Условно говоря, Трамп. Там миллиардеров пруд пруди. Почему именно на Трампа сделали ставку? Потому что он безбашенный. Он пойдет напролом, будет продвигать свою повестку дня и будет получать довольно существенную поддержку в обществе", - констатировал Евгений Спицин.Дональда Трампа он назвал яркой, харизматичной личностью. Подобной давно не было в истории США. В этом плане в Европе американскому лидеру нет ровни. "Гляньте на Европу. Можете с ходу назвать каких-то крупных политиков, которые по уровню своей харизматичности будут равны Трампу? Ой ли", - сказал с сомнением эксперт. Он подчеркнул, что в этом кроется проблема для налаживания конструктивного международного диалога.-0-