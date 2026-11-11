Если вкладывать деньги в драгоценности, то лучше приобретать мерные слитки - замминистра финансов

В качестве одного из способов сохранить и приумножить свои средства белорусы выбирают покупку мерных слитков. "Традиционно мерные слитки выступают для населения инструментом сбережения. И сегодня мы наблюдаем, что при колебаниях на финансовом валютном рынке спрос на мерные слитки значительно растет. С 2022 года в Беларуси организовано их импортозамещающее производство. Мы предложили на рынок мерные слитки различного номинала - от грамма до килограмма. За весь этот период реализовано порядка 86 тыс. мерных слитков, т.е. мы видим, что определенный интерес в качестве сбережения есть. Но здесь тоже нужно понимать риск - это риск стоимости металла", - пояснил Александр Судник. При этом, по его словам, вложение в слитки дает хороший результат в долгосрочной перспективе.