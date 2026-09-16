"Если объединиться, можно пройти все испытания". Квест "Код единства" провели в Березе

В Березе 16-17 сентября проходят мероприятия ко Дню народного единства. Одним из них стал квест на молодежной креативной площадке "Поток", где собрались школьники и учащиеся колледжей. Команды по 5-7 человек выполняли задания, требующие знаний, смекалки, командной работы и ловкости.

"Квест включает шесть тематических станций, которые раскрывают историю нашей страны, историю Дня народного единства, культурные особенности Беларуси. На одной из станций проверяется ловкость участников. Мы уверены, что в таком интерактивном формате исторические события молодыми людьми воспринимаются не как сухие факты, а как интересные и увлекающие моменты, которые остаются в памяти", - отметила первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Елизавета Чемармазович.

В мероприятии приняли участие около 30 команд. "Мы с участниками собирали карту Брестской области, вспоминали, сколько районов вошло в нее в 1939 году. Освежили знания о 17 сентября, узнали больше о регионе", - рассказала волонтер Каролина Каштелян из Березы.

Участница квеста Ксения Прокурат, учащаяся средней школы №3 Березы, поделилась впечатлениями: "Мне предложили поучаствовать, и я решила попробовать - хотелось узнать что-то новое. Понравилось, что на каждой станции свои задания и темы. День народного единства вызывает гордость за свою страну, людей. В будущем хочу стать милиционером и защищать свою Родину. Моя прабабушка была санитаркой на войне, прадедушки тоже воевали. Их рассказы помогли понять цену мира и единства".

Еще одна учащаяся средней школы Мария Пунько отметила, что квест стал для нее примером того, как сплоченность команды помогает достигнуть общей цели. "Мы прошли все станции. Больше всего понравилась станция с белорусскими песнями - нужно было угадывать исполнителя. Станция с проверкой знаний исторических фактов тоже была. История Беларуси очень интересная. В нашей стране мне нравится сплоченность: все друг за друга горой, всегда порядок. И этот квест показывает: если объединиться, можно пройти все испытания", - подчеркнула школьница.-0-

16 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. В Березе провели интерактивный квест "Код единства", передает корреспондент БЕЛТА.