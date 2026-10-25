Еще порадует осенним теплом. Чего ждать от погоды на следующей неделе, рассказал синоптик

По словам синоптика, октябрь на следующей неделе еще порадует умеренным осенним теплом. "Температура будет выше нормы на 3-5 градусов, но погода ожидается неустойчивой. Атмосферные фронты и влажные воздушные массы временами будут нести дожди в сопровождении порывистого ветра", - рассказал Дмитрий Рябов. По словам синоптика, октябрь на следующей неделе еще порадует умеренным осенним теплом. "Температура будет выше нормы на 3-5 градусов, но погода ожидается неустойчивой. Атмосферные фронты и влажные воздушные массы временами будут нести дожди в сопровождении порывистого ветра", - рассказал Дмитрий Рябов.





26 октября, на погоду окажет влияние влажный малоактивный атмосферный фронт. "В большинстве районов пройдут дожди. Под утро местами ожидается туман. Ветер южной четверти умеренный. Ночью от плюс 6 до 12 градусов. В середине дня воздух прогреется до 9 градусов в западных областях и до 15 градусов по Гомельской области", - проинформировал синоптик. Так, в понедельник,, на погоду окажет влияние влажный малоактивный атмосферный фронт. "В большинстве районов пройдут дожди. Под утро местами ожидается туман. Ветер южной четверти умеренный. Ночью от плюс 6 до 12 градусов. В середине дня воздух прогреется до 9 градусов в западных областях и до 15 градусов по Гомельской области", - проинформировал синоптик.





Во вторник, 27 октября, сохранится влияние атмосферного фронта, уходящего на восток. "Будет преобладать переменная облачность. В большинстве районов утром и днем в основном по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный умеренный, влажность до 70%. Утром местами прогнозируется туман. Ночью от 2 до 8 градусов тепла. При прояснениях - заморозки до минус 2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 7 градусов по Витебской области и до 12-14 градусов тепла по Брестской и Гомельской областям", - констатировал он.





В среду, 28 октября, на погоду станет оказывать влияние область высокого атмосферного давления, на фоне которой пройдет малоактивный атмосферный фронт, несущий локальные небольшие дожди. Ожидается переменная облачность. "Ночью и утром местами будет туман. Влажность воздуха высокая - до 90%. Ветер подует южный, юго-западный умеренный. Ночью и утром - от 2 до 7 градусов тепла, возможны заморозки до минус 3 градусов. В разгар дня температура повысится от 9 градусов по северу страны до 14-16 градусов по югу", - сообщил Дмитрий Рябов.





"В четверг, 29 октября, ожидается преобладание облачной с прояснениями погоды. В большинстве районов пройдут дожди. Ветер с южного развернется на западный умеренный. Ночью и утром - большая вероятность тумана. Влажность воздуха сохранится высокая. Ночью ожидается от плюс 2 до 8 градусов. Днем будет от 7 (по северо-востоку страны) до 12 (в южных районах) градусов тепла", - отметил синоптик.





В пятницу, 30 октября, погоду продолжит формировать область высокого атмосферного давления и влажный воздух с Балтийского моря. Существует большая вероятность локальных кратковременных дождей. "Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ночью и утром от плюс 3 до 8 градусов. Днем потеплеет до 7 градусов по северу страны и до 13 градусов по юго-западу", - подчеркнул Дмитрий Рябов.

В выходные погода начнет исправляться. "Ожидается влияние области высокого атмосферного давления. В субботу, 31 октября, будет переменная облачность, без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами туман, ветер будет юго-западный умеренный, влажность - до 80%. Температура в ночные часы составит от 2 до 7 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется от 8 градусов по северу Беларуси до 13 градусов по югу страны", - рассказал синоптик. В выходные погода начнет исправляться. "Ожидается влияние области высокого атмосферного давления. В субботу, 31 октября, будет переменная облачность, без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами туман, ветер будет юго-западный умеренный, влажность - до 80%. Температура в ночные часы составит от 2 до 7 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется от 8 градусов по северу Беларуси до 13 градусов по югу страны", - рассказал синоптик.





В воскресенье, 1 ноября, будет облачно с прояснениями. "В большинстве районов дожди маловероятны. Ночью и утром местами ожидается туман, видимость составит до полукилометра. Ветер начнет разворачиваться с южного на западный, северо-западный умеренный. Температура ночью будет от плюс 4 до 9 градусов. В середине дня воздух прогреется от 9 градусов по Витебской области до 13 градусов по Брестской и Гомельской областям", - отметил Дмитрий Рябов.-0-





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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какая погода ожидается на следующей неделе, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе "Метеогид" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.