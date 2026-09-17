"Еще один повод обратиться в творчестве к теме родной страны". Молодые литераторы про День народного единства

Среди участников - поэт, обозреватель газеты "Ганцавіцкі тыдзень" Евгения Прокопчук из Ганцевичей и поэт, прозаик Полина Дворянская из Гродненской области. Обе девушки представляют региональные отделения Союза писателей Беларуси. Для Евгении Прокопчук, которая вступила в Союз писателей Беларуси в этом году, участие в форуме стало возможностью не только приобщиться к значимому общественному событию, но и осмыслить роль молодых авторов в сохранении исторической памяти. "Для меня как для уроженки Ганцевичского района сегодняшнее мероприятие очень важно. Собирая фольклор в родном районе, я имела возможность поговорить с людьми, которые помнят так называемую жизнь при Польше. Даже если они были совсем юными, у многих остались яркие впечатления о том времени", - рассказала она.





По словам поэтессы, воспоминания старшего поколения помогают глубже понять исторический опыт белорусского народа, значение родного языка, культуры и традиций. "Этот праздник очень нужен, потому что он связан не только с датой 17 сентября, но и с другими значимыми событиями в истории Беларуси, которые оставляют след в нашем культурном коде и делают нас теми, кем мы являемся сегодня. Это то, что нас объединяет", - подчеркнула Евгения Прокопчук.





Она также отметила, что участие в форуме молодых литераторов, который прошел этим летом, оставило яркие впечатления и позволило почувствовать, что отечественная литература вступает в новый этап развития. Вместе с новыми возможностями возрастает и ответственность авторов за содержание своих произведений.

Поэт и прозаик Полина Дворянская, автор книги "Ардашынская рэфлексія", также отметила значение мероприятий, направленных на поддержку творческой молодежи. "Прошедший форум молодых литераторов в Червене стал для меня насыщенным и познавательным событием. Там были семинары по прозе и поэзии. Такие мероприятия очень важны, благодаря им узнаешь новое и развиваешься", - поделилась она.





По словам молодой писательницы, День народного единства - еще один повод обратиться в творчестве к теме родной страны, ее истории и культурного наследия.





Участие молодых литераторов в форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее" стало возможностью выразить свое отношение к историческому прошлому Беларуси, обсудить перспективы развития отечественной литературы и подчеркнуть значение преемственности поколений.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые литераторы из Брестской и Гродненской областей принимают участие в форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.