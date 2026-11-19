Белорусские и российские коллеги, по словам руководителя Роспотребнадзора, постоянно обмениваются информацией и практическими решениями. "Наши коллеги из Беларуси участвуют во всех мероприятиях: научно-практических конференциях, учениях, которые мы проводим в России", - добавила она.

В международной научно-практической конференции "Здоровье и окружающая среда", посвященной 100-летию санитарно-эпидемиологической службы, принимают участие очно и онлайн российские ученые и практики. Коллеги из России представили 43 доклада.-0-





Фото Николая Петрова

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологическая ситуация в Беларуси и России остается стабильной многие годы, и это крайне важный результат работы санитарно-эпидемиологической службы, отметила в комментарии журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях научно-практической конференции "Здоровье и окружающая среда", которая проходит в Минске 19-20 ноября, передает корреспондент БЕЛТА."Наша совместная работа приводит к тому, что эпидемиологическая ситуация и в Беларуси, и в России остается стабильной многие годы. Это крайне важный результат, который должен быть особо отмечен", - сказала Анна Попова.Глава Роспотребнадзора обратила внимание на общую историю развития санитарно-эпидемиологических служб двух стран. "Санитарно-эпидемиологические проблемы, их решения и наши действия единые. У нас практически единая система подготовки специалистов, у нас одна школа, и это очень важно. У нас один язык образования и профессионального общения - это еще один элемент, который дает нам основу для совместных решений", - сказала она.У Союзного государства общий периметр, в пределах которого ведется работа по защите от самых разных рисков для здоровья населения: эпидемиологических, гигиенических, отметила Анна Попова.Благодаря работе специалистов удалось ликвидировать такие заболевания, как оспа, холера, брюшной тиф, сыпной тиф и целый ряд других инфекций. Это стало результатом совместной работы, подчеркнула она.